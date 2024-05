Ellen nelle radio e in digitale con il nuovo singolo “Respira”

Su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo di Ellen. Un nuovo capitolo dal titolo “Respira”

Esce su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo di Ellen. Un nuovo capitolo dal titolo “Respira”, un nuovo inizio dopo un periodo di assenza per la cantautrice di Milano.

“Respira” nasce dall’esigenza di stare meglio. È un dialogo con la propria ansia, con quell’inquietudine che ti tiene sveglia di notte e ti fa mancare il fiato. È voglia di riscatto, di urlare forte al mondo che sbagliare è giusto ma che perdonarsi è più importante. È chiedere aiuto per provare a riconoscersi davanti allo specchio, un passo alla volta, un giorno dopo l’altro.

Respira è stata l’inizio della mia terapia; dopo un grande trauma ho provato a nuotare negli abissi del mio dolore, ho fatto spazio, ho trovato un posto in cui sedermi e finalmente poi, respirare.

SCOPRI IL BRANO:

https://bfan.link/ellen-respira

BIO:

Eleonora Marazzita in arte ELLEN, classe 1994.

Cantautrice nata a Milano dalle solide radici calabre.

Nata nella musica e nel teatro, scrive canzoni da sempre tra chitarra e pianoforte.

Nel 2009 inizia quello che sarà un lungo percorso di studi spaziando tra il canto moderno, l’improvvisazione, la musica gospel e il cantautorato italiano. Dopo la Laurea Triennale in Canto Jazz e l’approfondimento dello strumento voce attraverso numerosi seminari, corsi di formazione e masterclass, decide di dedicarsi al suo personale progetto artistico come cantautrice. Gli anni più recenti la vedono impegnata con l’etichetta indipendente Pachamama che la porta alla produzione del suo primo album “Navigo e volo via” nel Giugno 2019, la cui uscita è anticipata dai due singoli Il Poeta e Alba. Nella stessa estate promuove il disco con concerti e passaggi in radio, toccando diverse città italiane in giro per lo stivale.

Dal 2020 è impegnata nella scrittura di nuovi brani e nella ricerca di un’identità compositiva e lirica ben definita che trova la sua principale ispirazione nei grandi cantautori italiani – e non solo – tra cui Dalla, Consoli, Fabi, Bersani, Damien Rice, The Beatles. Le canzoni hanno infatti un’impronta più cantautorale, personale, introspettiva e la ricerca dei suoni vuole creare la giusta alchimia tra passato e presente. Tutto questo avviene anche grazie all’incontro con il produttore, poli-strumentista Raffele (Rabbo) Scogna e i musicisti Davide Turatti e Roberto Dragonetti (Drago) con i quali ha approfondito gli arrangiamenti, la ricerca dei suoni e poi la produzione dei brani stessi.

Nell’Ottobre del 2022 incontra Costello’s Agency, inizia con la pubblicazione del primo singolo “Fuggono ricordi” e poi altri due nei mesi successivi, tutto questo lavoro si concretizza nell’uscita del suo secondo disco nel febbraio 2023, un EP di 6 tracce “Sembra ieri”. Spotify l’ha inserita nella playlist “Fresh Finds Italia” – tra le voci più “fresche” della nuova scena italiana.

“Respira” è il suo nuovo singolo.