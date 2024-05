Cervicalgia e mal di schiena: quando il problema è la postura

Cervicalgia e mal di schiena: perché la postura è importante

Cervicalgia e mal di schiena sono spesso provocati da un’errata postura protratta per diverse ore e con cadenza quotidiana. È per esempio il classico caso di tutte quelle persone che, per ragioni professionali, si trovano a dover lavorare a una scrivania davanti allo schermo di un personal computer.

Infatti, quando una postura scorretta è un evento occasionale, il fastidio che può insorgere è transitorio e non causa particolari problemi. Quando invece un determinato atteggiamento posturale è abituale, il dolore e la tensione avvertiti possono diventare cronici.

Dolore al collo e alla schiena: cosa fare nella fase acuta?

I dolori avvertiti a collo e/o schiena possono essere particolarmente fastidiosi e intensi in determinati momenti; in questi casi, dietro parere medico o con il consiglio di un farmacista, può essere d’aiuto il ricorso a farmaci da banco ad azione analgesica e antinfiammatoria con conseguente riduzione del dolore e dell’eventuale infiammazione.

Questi farmaci sono di norma appartenenti alla categoria dei FANS, alla quale appartengono principi attivi quali piroxicam, diclofenac, ibuprofene ecc. Sono disponibili sotto diverse forme farmaceutiche: compresse, capsule, granulato, cerotti antinfiammatori da applicare sulla zona dolente, pomate ecc.

Strategie da seguire per una postura corretta

A prescindere dall’utilizzo dei farmaci è fondamentale mettere in atto tutte le strategie necessarie affinché la postura nel posto di lavoro sia corretta.

La scrivania dovrebbe avere un’altezza compresa tra i 70 e 76 cm dal pavimento (in commercio esistono scrivanie regolabili in altezza).

Importante è poi la scelta della sedia che deve essere ergonomica e regolabile in modo tale che le gambe formino un angolo di 90 gradi; i piedi devono stare appoggiati al pavimento; eventualmente si può ricorrere a un poggiapiedi. Gli avambracci devono essere appoggiati sul piano. La schiena deve essere appoggiata allo schienale in modo da essere ben sostenuta. Si dovrebbe sempre evitare di curvarsi a lungo sulla scrivania.

Lo spazio presente sotto la scrivania deve essere tale da consentire di muovere le gambe con una certa libertà.

La distanza tra il monitor del pc e gli occhi deve essere compreso tra i 50 e i 70 cm circa.

Chi è costretto a lunghe telefonate durante la giornata lavorativa dovrebbe evitare di sorreggere il telefono tenendolo tra orecchio e spalla perché costringe il collo a una postura innaturale.

Evitare di restare sempre seduti

È molto importante, durante la giornata di lavoro, prendersi alcune pause per sgranchirsi collo e gambe, magari facendo anche qualche lieve esercizio di stretching. In Rete si trovano vari tutorial per effettuare semplici esercizi da fare sia da seduti che in piedi.

Infine, è molto importante, soprattutto per tutti coloro che svolgono un lavoro sedentario, praticare regolarmente un’attività fisica (jogging, nuoto, walking, palestra ecc.).