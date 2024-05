Autopsia farà chiarezza sul caso di Francesca Russo, morta in casa del compagno

Attesa per l’autopsia sul corpo di Francesca Russo, la 26enne morta nella notte tra sabato e domenica mentre dormiva nella casa del suo compagno

Francesca Russo è morta a 26 anni a Ciampino, alle porte di Roma, nel sonno. Oggi verrà assegnato dalla Procura di Velletri l’incarico per l’autopsia che dovrà cercare di fare luce su cosa sia accaduto e quale sia la causa della morte avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Intanto, si sta cercando di capire il contesto della morte di Francesca. La ragazza, a quanto ricostruito, ha passato la notte nella casa del suo compagno nonché datore di lavoro, un uomo di 39 anni che gestisce alcuni centri estetici e negozi di parrucchiere. All’interno della villetta, la ragazza avrebbe dormito sul divano e non nel letto con lui. L’uomo, al momento, non è indagato nel fascicolo aperto dalla Procura di Velletri per capire come mai la giovane sia morta. Potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati a sua tutela prima dell’affidamento del’autopsia, affinchè possa partecipare agli accertamenti con un proprio consulente.

Un altro elemento ricostruito è il fatto che la giovane stesse assumendo farmaci anticoagulanti da un paio di settimane per via di un intervento al naso a cui si era sottoposta. Anche la cartella clinica sarà acquisita. Tra le ipotesi da chiarire c’è anche quella di un malore legato a qualcosa che la ragazza potrebbe aver mangiato nella serata trascorsa con il 39enne. I due sarebbero tornati a casa verso le 4 del mattino: avrebbero passato la serata al locale Jackie O’ di via Veneto. A casa del compagno, lei ha dormito sul divano, lui nella camera da letto al piano superiore dell’abitazione. L’uomo ha raccontato di essere sceso di sotto, una volta sveglio, e di aver trovato la ragazza morta. Ha chiamato subito il 112. Stando a quanto detto da lui, i due non avrebbero fatto uso di droghe. Sul corpo della ragazza non è stato rilevato nessun segno di violenza. Il quotidiano online Roma Today scrive però che i Carabinieri avrebbero trovato anche tracce di sangue della ragazza, che sarebbero state repertate. Intanto, il centro estetico dove lavorava Russo ha cancellato la foto e il profilo della ragazza dal sito ufficiale.