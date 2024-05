A “Elisir” stamani su Rai 3 come proteggersi dal caldo

Come proteggersi dal caldo? Se ne parla stamani a “Elisir” su Rai 3. I consigli contro l’afa anche per gli animali domestici

Le regole da seguire per proteggere i propri animali domestici dal caldo estivo. Ne parla Alessandro Gramenzi, professore associato di Alimentazione Animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, in apertura di “Elisir”, condotto Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 21 maggio alle 10.30 su Rai 3. A seguire, il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro Medicina del Sonno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, approfondirà il tema degli effetti del caldo sulla qualità del sonno. Quali sono i consigli e i rimedi per dormire bene d’estate?

La rubrica “Mi dica dottore” si occuperà, invece, del pacemaker, un dispositivo elettronico che permette di controllare le anomalie del ritmo cardiaco. In quali casi è indicato e come viene impiantato? In studio il professor Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Società Italiana di Cardiologia.

Lo spazio finale, a cura della professoressa Marina Carcea, dirigente tecnologo al Crea Alimenti e Nutrizione, sarà dedicato alle proprietà e ai benefici per la salute di una varietà ittica raccomandata in molte diete: il pesce azzurro.