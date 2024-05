Il film “L’afide e la formica” con Beppe Fiorello stasera su Rai 5: la trama

Beppe Fiorello professore di educazione fisica nel film “L’afide e la formica” in onda stasera in prima serata su Rai 5: la trama

Fatima è nata in Calabria, ha sedici anni e indossa il velo, ma si sente fuori posto per via della sua religione. Un giorno, il professore di educazione fisica, Scimone, propone ai suoi studenti di iscriversi alla Maratona di Sant’Antonio.

Per Fatima è la prima vera opportunità da cogliere. Ma per l’insegnante, ex corridore schivo e depresso, il velo che Fatima indossa è motivo di pregiudizio. E’ la storia che il regista Mario Vitale racconta nel film con Giuseppe Fiorello “L’afide e la formica”, in onda lunedì 20 maggio alle 21.15 su Rai 5. Nel cast anche Cristina Parku, Valentina Lodovini, Alessio Praticò, Nadia Kibout, Anna Maria De Luca, Ettore Signorelli.