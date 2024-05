Il film “Carabina Quigley” stasera su Rai Movie: la trama

I cowboy non conoscono confini: è il dettato di “Carabina Quigley” con Tom Selleck, Alan Rickman, Laura San Giacomo stasera su Rai Movie: la trama del film

Dal West all’altro capo del mondo, i cowboy non conoscono confini: è il dettato di “Carabina Quigley” con Tom Selleck, Alan Rickman, Laura San Giacomo, Chris Haywood., programmato da Rai Movie lunedì 20 maggio alle 21.10. La storia si sviluppa in Australia, verso la fine dell’Ottocento. L’avventuriero americano Matthew Quigley, tiratore provetto, è stato ingaggiato da un latifondista locale per tenere lontani gli aborigeni dalle sue terre.

I due uomini, però, non vanno d’accordo e Quigley non gradisce il compito: verrà abbandonato nel deserto, insieme alla bella Cora, e soccorso proprio dagli aborigeni. A quel punto dovrà difendere sé stesso e i suoi nuovi amici da un gruppo di assassini pagati dal suo ex datore di lavoro per far fuori tutti. Originale ambientazione in questo western dislocato per Tom Selleck, popolarissimo come Magnum P.I., in una delle sue rare incursioni sul grande schermo. Lo affianca Laura San Giacomo, che da poco aveva fatto Pretty Woman. La partecipazione degli aborigeni, nativi d’oltreoceano, aggiunge movimento alla pellicola.