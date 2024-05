“Hangover” è nuovo singolo del rapper palermitano Double G.

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming “Hangover”, nuovo singolo del rapper palermitano Double G

“Hangover” è il titolo del nuovo singolo del rapper palermitano Double G, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano che affronta emozioni profonde come il dolore, al centro del quale si trova la lotta con la leucemia, malattia che ha segnato profondamente l’artista dall’età di 9 anni, e la perdita di un caro amico, deceduto proprio a causa di questa grave malattia.

Online anche il videoclip, diretto da Frank Falletta con la co-produzione di ASLTI LIBERI DI CRESCERE, associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili – l’Associazione dei genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche curati presso l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica sita presso l’Ospedale Civico di Palermo – “che ringrazio per averci ha dato la possibilità di girare le immagini all’interno dell’Ospedale Civico d Palermo”.

Il singolo, scritto dallo stesso Double G, con la produzione musicale, mix e master a cura di Marco Arrisicato, Studio Borealis, “inizia con la descrizione di una domenica segnata dall’hangover, dove il protagonista affronta emozioni profonde come perdita, la solitudine e la nostalgia – spiega Double G – Attraverso immagini vivide e metafore suggestive, dipingo la lotta interiore del protagonista per trovare conforto e significato in un momento di vuoto emotivo. I ricordi dolorosi e le speranze perdute emergono come temi centrali, offrendo una riflessione sull’esperienza umana. Al centro di questo dolore si trova la lotta con la leucemia, malattia che ha segnato profondamente il protagonista e influenzato la sua percezione della vita e delle relazioni. La perdita di un amico stretto a causa della leucemia rappresenta la devastazione causata da questa malattia, pesando continuamente sul protagonista, il quale tormentato rivive i ricordi condivisi con lui come se non fosse mai deceduto”.

Influenzato dal rap americano e dalle canzoni italiane degli anni ’80 e ’90, ha l’intenzione di valorizzare la sua Palermo attraverso le sue canzoni e di essere un esempio per chiunque creda che un sogno frastagliato da ostacoli sia impossibile da realizzare, Double G, pseudonimo di Giuseppe Ciulla, inizia a scrivere le prime rime su vecchi quaderni sbiaditi: “La musica è stata il mio alleato costante, il ritmo che accompagna ogni passo della mia vita – spiega -. Crescendo, decisi di scrivere e pubblicare le mie canzoni all’età di 17 anni, ricevendo molti feedback positivi. In passato, mi sono esibito con successo nei locali e alle feste scolastiche, ottenendo risultati sorprendenti considerando la mia esperienza limitata. Ho addirittura vinto vari contest musicali. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando ho iniziato a vivere un periodo difficile, tra forte stress e attacchi di panico, in cui ho dubitato di me stesso e del mio talento musicale. Ero deciso a mollare tutto. Ma è impossibile separarsi da ciò per cui si è nati, e “Anima”, che è stato il mio singolo precendente (GUARDA VIDEOCLIP) ne è la prova. È solo l’inizio.”