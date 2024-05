Fedez ricoverato in ospedale per gravi problemi allo stomaco

Fedez in ospedale per problemi gravi allo stomaco: salta la partecipazione nel programma di Cattelan. L’annuncio di Dillinger News sulle condizioni del rapper

Dopo il susseguirsi di smentite e conferme sulla partecipazione di Fedez al programma di Cattelan ‘Da vicino nessuno è normale’, a mettere la parola fine sulla presenza dell’influencer è direttamente Rai 2. Con una nota, la rete ha fatto sapere che per per problemi di salute il rapper non sarà in trasmissione questa sera. Sulla stessa linea anche Alessandro Cattelan che in un’intervista pubblicata su corriere.it ha confermato l’assenza di Fedez.

Ma se la Rai e il conduttore hanno tenuto un profilo più ‘soft’ sulla vicenda, Fabrizio Corona, sul profilo instagram di Dillinger News, è stato molto più ‘chiaro’: “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan”.