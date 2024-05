Al funerale di Franco Di Mare la lettera commovente della figlia Stella

Al funerale del giornalista Franco Di Mare, l’omaggio della figlia Stella al padre in un messaggio a cuore aperto che ha commosso tutti

La voce rotta dal pianto, tremante per l’emozione. Stella Di Mare, figlia di Franco, ha voluto omaggiare personalmente il padre, leggendo una lettera durante i funerali. Partendo dai ringraziamenti ai tanti presenti nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

“AVREBBE TROVATO LE PAROLE GIUSTE PER CIASCUNO DI VOI”

“Grazie di essere qui, a dimostrare tanto affetto al mio papà. So che anche lui avrebbe voluto ringraziare personalmente, se fosse stato qui. Uno per uno, trovando le parole giuste per ciascuno di voi. E so che oggi si sarebbe anche meravigliato di tutto questo amore, che sta facendo bene anche a noi. Quindi grazie veramente, non è informale. Da parte mia, da parte della mia famiglia, da parte di Giulia e da parte di papà”.

“UN DNA EMOTIVO, PERSONALE”

Poi si rivolge direttamente al padre: “Il mio ultimo grazie è per lui, con cui ho vissuto una vita fuori dal comune. Un rapporto unico, diverso da tutti gli altri, mi ha regalato uno sguardo sul mondo che è appartenuto solo a me e lui. Il dna che mi ha lasciato non è biologico ma emotivo, personale. Ed è fatto di film che vedevamo insieme, delle storie scritte e lette bene, è fatto della cucina – cucino malissimo in confronto – , ma un po’ mi ha insegnato. Grazie della fiducia incondizionata che avevi in me: delle mie possibilità non mi mai hai fatto dubitare, i miei limiti li hai sempre spostati, anche quando mi sembravi folle ma avevi ragione, perché sapevi che potevo arrivare più in là. E io le tracce di tutto questo le avrò dentro”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).