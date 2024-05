Stasera su Rai 2 “911” e “911 Lone Star” con 2 episodi in prima Tv: la trama

Stasera su Rai 2 “911” e “911 Lone Star” con gli episodi “Eroe a qualunque costo” e “Essere sé stessi”: ecco la trama

Doppio appuntamento con il “crime” su Rai 2, domenica 19 maggio: alle 21, in prima visione, il nuovo episodio di “9-1-1” (quinta stagione), “Eroe a qualunque costo”, della serie giunta alla quinta stagione. A seguire “9-1-1: Lone Star”, giunto alla terza stagione, con l’episodio intitolato “Essere sé stessi”.

Nell’episodio intitolato “Eroe a qualunque costo”, Hen confessa a Chimney di nutrire dei dubbi sulla morte di Claudette avvenuta dopo l’incendio del call center. Il sospetto che qualcuno stia giocando a fare l’eroe, mettendo apposta in pericolo la vita delle persone per poi salvarle, li espone ad un rischio di morte. Nel frattempo, Eddie decide di andare a trovare i suoi genitori in Texas e in questa occasione si apre un confronto tra padre e figlio. Con Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Hewitt, Oliver Stark.

A seguire, alle 21.50, in prima visione, continua la terza stagione dello spin-off della serie: “911 Lone Star”. Nell’episodio dal titolo “Essere sé stessi”, la 126 è alle prese con il soccorso di un uomo caduto in un tritarifiuti e di una mamma frenetica che cerca di salvare i suoi figli in un’auto in corsa. Nel frattempo, Tommy e Julius si avvicinano ma due membri della squadra non sono d’accordo nel mantenere segreta la loro storia d’amore. Con Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack.