Previsioni meteo 19 maggio 2024: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 19 maggio 2024: pausa asciutta al settentrione, possibilità di piogge sulle regioni centro-meridionali

Si avvia alla conclusione un fine settimana che ha visto condizioni meteo in prevalenza stabili sull’Italia, con clima estivo specie al Sud e sulle Isole maggiori con picchi di +30°C. Nella giornata di oggi avremo però un peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali per la risalita di diversi piccoli minimi di pressione dal nord Africa verso il Mediterraneo centrale, che porteranno piogge ed acquazzoni. Domani ancora piogge per il transito di una perturbazione più organizzata e anche martedì non mancheranno precipitazioni su gran parte della nostra Penisola.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 19 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata insiste il maltempo. Migliora nella notte con residue piogge sui settori alpini. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo possibili piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, maggiori schiarite tra Campania e Molise. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .