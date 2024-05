Pharme è la nuova piattaforma che trasforma il modo di acquistare i farmaci

Nasce Pharme, una nuova piattaforma che trasforma il modo di acquistare i farmaci. È stata ideata da giovani studenti universitari under 25

Anche il settore farmaceutico è in continua evoluzione per adattarsi alle esigenze della popolazione, come dimostrato dal VI rapporto sulla farmacia, realizzato da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma, in cui si rileva che l’88,5% delle farmacie offre anche la possibilità prenotare farmaci se non disponibili al momento l’acquisto e successivamente tornare per il ritiro una volta pronti alla vendita. Tuttavia, nonostante l’utilità di questo servizio, il farmacista da un lato si trova a dover gestire un numero considerevole problematiche legate alla gestione degli ordini con tempi a disposizione molto ridotti, dall’altro il cliente deve recarsi nuovamente in farmacia per il ritiro dei prodotti non disponibili al primo tentativo. Questo scenario compromette la cura e l’attenzione necessarie per garantire un servizio ottimale ai cittadini.

É in questo contesto che l’innovazione tecnologica riveste un ruolo cruciale e per rispondere a queste esigenze nasce Pharme, una piattaforma gratuita che semplifica l’acquisto dei prodotti per i clienti e dà supporto ai farmacisti.

Con Pharme è possibile verificare la disponibilità del farmaco nella farmacia di fiducia, o in altre nelle vicinanze ampliando il campo di ricerca in caso di urgenza, prenotarlo direttamente dalla piattaforma e successivamente recarsi per l’acquisto oppure, in caso di mancata disponibilità momentanea, ordinarlo. L’obiettivo principale è di migliorare il contatto tra il farmacista e il cliente, offrendo qualità ed efficienza.

“Rispetto alle altre piattaforme, Pharme ha accesso al gestionale delle farmacie, di conseguenza il cliente può sempre sapere se il prodotto di cui ha bisogno è presente a magazzino oppure deve essere ordinato. In caso di indisponibilità temporanea, una volta selezionato il farmaco, verrà inviata una notifica con l’indicazione di quando recarsi in farmacia per l’acquisto, tutto ciò senza alcuna perdita di tempo” spiega Filippo Tavormina co-founder di Pharme.

Questa soluzione digitale non solo semplifica il processo di acquisto dei farmaci ma contribuisce ad ottimizzare il lavoro dei farmacisti e a migliorare l’esperienza dei clienti.

La Sicilia a supporto dei propri talenti

Nella suggestiva cornice di Mazara del Vallo, in Sicilia, un gruppo di giovani studenti universitari under 25 sta scrivendo una nuova pagina nella storia dell’innovazione. Guidati dall’intuito dei fondatori, Filippo Tavormina e Alessandro Gallo, hanno rivolto lo sguardo al futuro immaginando una soluzione innovativa per un lavoro tradizionale e consolidato come quello del farmacista affrontando e semplificando alcune complessità della professione e adattandole all’era moderna.

Il cammino verso la realizzazione di Pharme è stato caratterizzato da studio, impegno e dedizione da parte dei due fondatori che per concretizzare il progetto hanno scelto di coinvolgere altri tre giovani talenti a supporto – Sofia Perrone, Nicola Amato e Mario Gazzara – per creare un team con competenze e conoscenze differenti. Grazie ai percorsi di studio diversificati dei 5 giovani, ciascuno ha potuto concentrarsi su un’area specifica come la gestione amministrativa, lo sviluppo della piattaforma e la comunicazione.

Pharme è frutto di un impegno collettivo che dimostra come giovani talenti, cresciuti nell’era digitale con la tecnologia a portata di mano, possano trasformare e rivoluzionare settori tradizionali per recare beneficio alla vita di tutti i giorni, le prime ad adottare e credere in questo innovativo approccio sono state alcune farmacie di Mazara del Vallo, città di origine della maggior parte dei ragazzi, e Palermo, dove hanno studiato alcuni membri del team.

Una tecnologia utile per tutte le età con un unico obiettivo: diminuire ed eliminare le perdite di tempo

La tecnologia di Pharme vuole soddisfare le esigenze di giovani studenti e lavoratori a partire dai 18 anni, ma mira anche ad agevolare le generazioni più senior abbracciando un target compreso tra i 30 e i 50 anni. La piattaforma si propone come valido alleato per giovani adulti con figli piccoli che devono recarsi con frequenza in farmacia per acquistare prodotti per la cura dei loro bambini, aiutandoli a gestire meglio il loro tempo e a programmare gli acquisti durante giornate di intenso lavoro.

“Pharme vuole essere un prezioso alleato per migliorare la qualità della vita e supportare ogni tipo di clientela senza distinzione di età. Si vuole poter garantire la continuità delle terapie evitando interruzioni o ritardi dei trattamenti farmacologici causati dalla mancanza di disponibilità dei medicinali. In questo modo è possibile garantire una gestione terapeutica efficiente e minimizzare gli inconvenienti” precisa Sofia Perrone responsabile comunicazione.

Dopo Mazara del Vallo, Palermo e Roma nel futuro di Pharme c’è l’intenzione di lavorare per approdare in nuove città, prossimamente infatti verranno coinvolte farmacie presenti Napoli, Torino e Milano.

Tutto il team sta lavorando perché la piattaforma online possa diventare presto una applicazione da utilizzare sul proprio smartphone, tra gli obiettivi futuri c’è anche quello di offrire la possibilità di effettuare il pagamento del farmaco direttamente durante la fase di prenotazione e l’integrazione della ricetta medica per semplificare il processo d’acquisto.