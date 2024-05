Mexedia nomina Daniel Gilcher nuovo CFO

Sarà Daniel Gilcher il nuovo CFO di Mexedia SpA SB, la tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris e divenuta società Benefit

Sarà Daniel Gilcher il nuovo CFO di Mexedia SpA SB (https://mexedia.com), la tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris e divenuta società Benefit a luglio del 2022.

La tech company offre soluzioni innovative e strumenti avanzati per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti. Nata come società operativa nel mercato internazionale di attività di terminazione di servizi voce e SMS, oggi Mexedia offre anche servizi tecnologici avanzati attraverso un’ampia gamma di tecnologie, come l’AI e l’IoT, e strumenti innovativi di Customer Experience, che permettono alle aziende di migliorare e semplificare tanto i propri processi interni, quanto il rapporto con i clienti.

“Con l’ingresso di Daniel Gilcher come CFO – dichiara il ceo di Mexedia Orlando Taddeo- si rafforza il management con una figura dall’importante percorso nel mondo finanziario.

Gilcher insieme al management dovrà lavorare alla realizzazione del piano di sviluppo di Mexedia per i prossimi anni e proseguire il già avviato percorso di crescita dell’azienda tanto per linee interne quanto esterne”.

Il profilo

Daniel Gilcher, durante la sua carriera, ha supportato da consulente e CFO varie aziende internazionali nel rapporto con il mercato dei capitali e nella realizzazione di iniziative strategiche relative ai mercati di debito e di equity, sia pubblici che privati. Ha inoltre maturato una vasta esperienza come membro di vari consigli di amministrazione, inclusi i comitati di remunerazione e investimento.

Prima di entrare in Mexedia, Gilcher ha ricoperto il ruolo di CFO ad interim per Nuvo Group, azienda israeliana leader nel mondo della sanità digitale, dove si è occupato di strutture complesse di raccolta capitali e conducendo un percorso di quotazione in America.

Negli ultimi due anni, Gilcher è stato consulente per un fondo che si occupa di ristrutturazioni aziendali speciali ed ha gestito la sua società di investimento.

Fino al 2022, Daniel è stato anche analista di equity e gestore di portafoglio presso Shareholder Value Management a Francoforte, in Germania. È stato responsabile della ricerca su small/mid cap e co-gestiva vari veicoli di fondo. I suoi primi passi imprenditoriali includono la gestione e l’espansione della sua scuola di musica.

Daniel Gilcher ha ottenuto il suo MBA dall’Indian Institute of Management (Ahmedabad), India, nel 2018 e un MSc in Finanza dalla EBS University, Germania, dove è stato Gold Scholar nel 2015. Gilcher si è laureato nel 2009 alla Johannes-Gutenberg Universität, Mainz, Germania, con una laurea magistrale in Politica, Psicologia e Filosofia.