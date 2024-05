Mario Alessandro Sala in libreria con “Si cresce solo per entusiasmo”

Mario Alessandro Sala presenta il saggio “Si cresce solo per entusiasmo”, dedicato a imprenditori e professionisti per aiutarli con i clienti

Mario Alessandro Sala presenta un’interessante opera in cui riporta gli esiti di un esperimento che ha coinvolto oltre mille imprenditori e manager. Lo studio approfondito del fenomeno dell’entusiasmo ha portato l’autore ad apprendere quali siano i passi fondamentali da compiere per attrarre, appassionare e fidelizzare i propri clienti; lo ha inoltre reso consapevole di una semplice ma essenziale verità: tale impulso deve partire innanzitutto da coloro che lavorano all’interno dell’azienda, per poi propagarsi per “contagio” all’esterno.

Genere: Saggio – Impresa, strategia e gestione

Pagine: 189

Prezzo: 24,96 €

Codice ISBN: 979-8869686541

«Non c’è niente di più nostro che il nostro entusiasmo […] Il grande paradosso di questo desideratissimo stato è che non possiamo in alcun modo produrcelo in proprio, ma è qualcosa di esterno a noi che lo suscita, lo attiva, lo crea!»

“Si cresce solo per entusiasmo” di Mario Alessandro Sala non è solo il titolo di questo saggio ma è stato anche lo slogan che ha accompagnato uno stimolante esperimento, avente lo scopo di analizzare le peculiarità del fenomeno dell’entusiasmo – il quale è molto più della semplice soddisfazione – identificato come la vera arma vincente per gli imprenditori di successo che hanno compreso che l’attenzione al cliente sia la chiave per eccellere. L’autore presenta aneddoti, osservazioni e case studies in quest’opera di intrattenimento educativo, dedicata in primis agli imprenditori e ai manager ma anche agli studenti o ai semplici curiosi. Arricchito da una serie di fotografie poste in apertura di ogni capitolo, che stimolano e accompagnano la lettura del testo al quale sono associate, oltre che da dei QR code per approfondire alcuni argomenti, il saggio si incentra sull’esperimento condotto dall’autore che ha coinvolto oltre mille persone, tra manager e imprenditori, alle quali è stato chiesto di riflettere sulla loro esperienza in qualità di clienti rispondendo a incalzanti domande in originali focus group.

Nell’opera sono quindi illustrate le conclusioni di questo studio condotto sul fenomeno dell’entusiasmo, e si condividono suggerimenti sui modi in cui tale impulso possa essere generato; è infatti convinzione dell’autore che l’entusiasmo dei clienti e, ancor prima, dei dipendenti dell’azienda, sia il primario fattore di crescita dell’impresa in questione. È però sempre più difficile suscitare entusiasmo nei clienti, data l’infinita varietà dell’offerta che si ha sul mercato; tale libro diviene quindi uno strumento prezioso per acquisire le nozioni di base per muoversi in questo contesto super competitivo.

L’opera si apre sugli interessanti contributi di Alessandro Bracci, CEO di Teddy Group, il colosso italiano della moda veloce, e dell’imprenditore e dirigente d’azienda Santo Versace; vi è poi l’illuminante dissertazione di Mario Alessandro Sala, che va a toccare argomenti cruciali come, ad esempio, il Glue (acronimo di Giving Little Unexpected Extra), cioè un piccolo extra offerto al cliente in un punto qualsiasi del suo viaggio, che ha particolari, specifiche e circoscritte caratteristiche adatte a suscitare il suo entusiasmo. Conclude il saggio la narrazione di alcune storie vere, che raccontano come alcune aziende abbiano messo in pratica con successo la strategia del Glue.

SINOSSI DELL’OPERA. C’è un brand, un’azienda, un professionista, un prodotto, un servizio, un’offerta che davvero ti entusiasma? È questa la domanda rivolta ad oltre mille imprenditori e manager, per invogliar loro a riflettere sul fenomeno dell’entusiasmo con il quale coinvolgere i propri clienti, e che l’autore rivolge anche al lettore mentre il testo lo incalza. Un viaggio per comprendere questo fenomeno dentro di sé e per imparare a suscitarlo, anche attraverso brevi e suggestive storie che hanno fatto la fortuna di alcune imprese che hanno incantato i loro clienti.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Mario Alessandro Sala è partner della società di consulenza Praxis Management, Keynote speaker, ghostwriter, sparring partner di CEO e leader apicali di impresa ed è inoltre impegnato da oltre vent’anni con i migliori brand del lifestyle nei settori della moda, del food e del design. È un appassionato studioso del fenomeno dell’entusiasmo, ora divenuto anche un format e un libro, e di come si opera per suscitarlo nella propria impresa affinché – come un’onda che raggiunge la spiaggia – arrivi al cliente sotto forma di prodotti, servizi e atmosfere di relazione. Amante della pratica del Genio Collettivo, così come proposto da Linda Hill in un suo bestseller, ha ideato il format “Mercato delle idee”, portandolo in diverse imprese in cerca di “trovate” per far incollare sempre di più il cliente al proprio brand. Nel mezzo del finimondo della pandemia ha proposto “Chi si stupisce innova”, il percorso che ha coinvolto centinaia di imprenditori aiutandoli a rinnovare la propria offerta. È inoltre fondatore ed editore del magazine on line “News and customer experience”, che raccoglie da tutto il mondo esempi che ispirano imprenditori e manager a mettere al centro l’esperienza del cliente. Pubblica le opere “Aspettando Starbucks”, “La Trimestrale del Cliente” e “Si cresce solo per entusiasmo”.