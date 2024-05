La startup Futura chiude round di investimento di Serie A da 14 milioni

Futura, startup EdTech italiana, che sviluppa modelli di intelligenza artificiale per l’apprendimento degli studenti, ha chiuso un round di investimento di Serie A

Futura , startup EdTech italiana, ha annunciato la chiusura di un round di investimento di Serie A da 14 milioni di euro. Il round, il più grande nel settore EdTech italiano ad oggi, è stato guidato da Eurazeo , fondo francese al suo primo investimento significativo in una startup italiana, insieme a United Ventures – già investitore nella società -, Axon Partners Group e imprenditori del settore tech come Dario Brignone e Alberto Dalmasso, fondatori di Satispay e Alessandro Fracassi, fondatore di MutuiOnline.

Futura è stata fondata nel 2020 da Andrea Chirolli, Francesco Salvatore e Lorenzo Pinto. La società sviluppa modelli di intelligenza artificiale che personalizzano i processi di studio e ottimizzano le traiettorie di apprendimento degli studenti, simulando l’esperienza di un professore privato estremamente qualificato. Grazie all’utilizzo della piattaforma, gli studenti hanno una probabilità di superare i test 3,5 volte superiore rispetto ai metodi tradizionali.

Dopo il seed round di 1,8 milioni di euro nel 2022, Futura ha avuto una crescita rapida, triplicando i ricavi ogni anno. Con il nuovo finanziamento, l’azienda punta ad espandersi in tutta Europa e a sviluppare nuovi prodotti e nuove linee di business, dopo essersi concentrata inizialmente sulla preparazione ai test di ingresso per la facoltà di medicina. L’ambizione è quella di diventare il player EdTech europeo di riferimento e il prossimo unicorno italiano.

Rendere l’istruzione di eccellenza accessibile a tutti

L’attuale modello educativo non riesce a soddisfare le esigenze dei singoli studenti a causa del suo approccio uniforme e standardizzato, che spesso genera disinteresse e difficoltà nello studio. Questo problema è ancora più marcato per gli studenti provenienti da contesti meno privilegiati, per i quali i costi elevati dei servizi educativi personalizzati risultano spesso inaccessibili, amplificando le disuguaglianze esistenti.

Futura crede che l’intelligenza artificiale rappresenti un’opportunità per rivoluzionare i processi di apprendimento, rendendone la personalizzazione accessibile su larga scala. La missione di Futura è infatti garantire a tutti l’accesso ad un’istruzione di eccellenza, adattando, tramite i suoi algoritmi di intelligenza artificiale, l’erogazione di contenuti di altissima qualità alle esigenze in continua evoluzione degli studenti, simulando così l’esperienza di apprendimento con un insegnante privato estremamente qualificato.

Investimenti in tecnologia e nuove assunzioni in vista

Futura utilizzerà i fondi raccolti per rafforzare la propria piattaforma tecnologica e investire ulteriormente nell’intelligenza artificiale. L’azienda sta inoltre pianificando di espandersi in nuove linee di business e di aumentare la propria presenza in Europa. Per realizzare questi ambiziosi piani, Futura prevede di raddoppiare le dimensioni del proprio team nel corso del prossimo anno, con una particolare attenzione alla crescita in Italia e in Spagna.

Per attrarre i migliori talenti sul mercato, Futura pone grande enfasi sulla propria cultura aziendale fortemente orientata al benessere delle persone e sul proprio processo di selezione estremamente competitivo, sottolineando il proprio impegno verso l’eccellenza. I candidati interessati sono invitati a esplorare le posizioni aperte sul sito di Futura ( https://www.futura.study ) o su linkedin e a seguire i loro progressi sui social media .

“Questo round segna l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo per Futura. Ci permetterà di intensificare i nostri investimenti in tecnologia e nelle persone. Un team straordinario e un ambiente dove ognuno può crescere dando il meglio di sé è stata la chiave per raggiungere questo obiettivo. Sono convinto che la combinazione unica di talento e cultura che ci contraddistingue ci permetterà di attrarre i grandi talenti nel nostro settore.”

– Francesco Salvatore, co-fondatore di Futura

“Futura offre una soluzione che aggiunge valore a tutto l’ecosistema educativo in Italia. Siamo entusiasti di collaborare con Andrea, Lorenzo, Francesco e il team di Futura, che sfrutta le sue uniche capacità in ambito AI per costruire il prossimo leader nell’educazione in Europa.”

– Alexandre Dewez, vice-presidente di Eurazeo

“Futura risponde a un problema enorme attraverso un approccio innovativo che sfrutta le tecnologie più avanzate. Siamo felici di continuare a supportare la loro visione di aiutare molti più studenti a raggiungere i loro obiettivi.”

– Paolo Gesess, co-fondatore e managing partner, United Ventures

“È con grande entusiasmo che annunciamo la nostra collaborazione con Eurazeo e United Ventures come parte del team di Futura. Insieme, intraprendiamo un viaggio volto a stabilire Futura come una forza leader nell’educazione europea.”

– Manuel Monge, investment manager, Axon Partners Group