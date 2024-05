In radio e in digitale “Scusa”, la nuova canzone di Taluni

“Scusa” di Taluni è un pezzo dalla forte connotazione sociale che riguarda la tematica del bullismo tra gli adolescenti e non

Il brano indie/pop ha un carattere molto forte e deciso, l’arrangiamento è moderno e fresco ed il testo molto profondo lascia spazio a molte riflessioni.

“Ho scelto l’indie, anche se abbastanza pop, poiché è il genere così detto del popolo o del cantautore, quello che ti racconta una storia, per questo ho molte influenze, da De Andrè a Gazzelle passando a Califano per arrivare a De Gregori tutto con stile più dei giorni nostri ma con tematiche sempre forti”

Queste le parole dell’autore che riversa tutte le sue emozioni in questo brano che lascia un retrogusto amaro.

“Scusa” infatti è un pezzo dalla forte connotazione sociale che riguarda la tematica del bullismo tra gli adolescenti e non:

“Nasce da un sentimento di incomprensione, la canzone parla di due fratelli: il più piccolo va da quello più grande per confidargli che viene bullizzato a scuola, il fratello più grande però non comprende appieno la situazione rispondendo in maniera superficiale” – dichiara Taluni sulla composizione del suo ultimo brano, ed aggiunge: “Il fratellino non sentendosi compreso, decide di compiere il gesto estremo…–Scusa- adesso non può più bastare”

L’autore, molto giovane, ha grande coraggio ad esprimere le sue emozioni attraverso la musica, portando in luce una tematica sociale che spesso oggi viene ancora sottovalutata ma che in età giovanile è molto diffusa e che può portare conseguenze anche in età adulta.

Il brano è stato prodotto da “Carletto” che si affianca a Taluni nella realizzazione della canzone: “Lo scorso anno ho conosciuto Carletto (Carlo Napoli) ovvero il mio produttore nonchè parte integrante del progetto — Taluni -, alla fine le canzoni le scriviamo sempre in simbiosi, da lì è nata –Scusa- , avevo dato tre note a Carlo e lui ha composto la musica e, con il mio testo abbiamo provato a trasmettere queste sensazioni.”

In conclusione “Scusa” è un brano lucido e concreto che ha voglia di dare voce a tutti quei ragazzi e ragazze che hanno un mondo dentro di loro ma che a volte non riescono ad esprimerlo specialmente con i “grandi” che presi dalla vita quotidiana non riescono spesso a percepire i messaggi che i ragazzi gli presentano.

Ancora una volta, la musica diventa la rappresentazione dell’animo umano e delle sue emozioni, riuscendo a comunicare ciò che a parole a volte è impossibile esprimere.