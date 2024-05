Il vaticanista Fabio Marchese Ragona a “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3

Stamani su Rai 3 torna “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura

C’è abitudine a vedere Papa Francesco che accompagna le sue parole con fotogrammi delle sue esperienze personali, ma non all’incrocio tra i momenti cruciali della storia di quasi un secolo e la sua quotidianità. In questa puntata di “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura, in onda domenica 19 maggio alle 7.30 su Rai 3, un racconto inedito di papa Bergoglio per capire come la famiglia, la guerra, la dittatura di Videla, i tanti incontri personali e le vicende storiche, abbiano influenzato e formato il suo pensiero e le sue scelte.

Eva Crosetta ospiterà in studio Fabio Marchese Ragona, vaticanista, che ha raccolto in un libro la vicenda umana di papa Francesco, addentrandosi dentro i suoi progetti, sogni e speranze. In scaletta, le sue parole e i suoi gesti: da quel confessionale, 70 anni fa, dove ha compreso la sua vocazione sacerdotale, alla storica preghiera, da solo in Piazza San Pietro, durante la pandemia. In coda al programma l’intervista al pastore protestante Giovanni Traettino, amico di Bergolio: un’amicizia la loro, che fa da sfondo ad un rinnovato dialogo tra Chiesa cattolica e pentecostali.