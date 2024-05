Gli Arab Strap protagonisti dell’anteprima del Lars Rock Fest

Saranno gli indie-hero scozzesi Arab Strap i protagonisti dell’anteprima/warm up del Lars Rock Fest il 20 giugno a Castiglione del Lago

Dopo aver presentato due degli headliner Gilla Band e Fantastic Negrito, protagonisti rispettivamente delle serate del sabato e della domenica, il LARS ROCK FEST 2024 annuncia che saranno gli indie-hero Arab Strap a salire sul palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG) per l’anteprima/warm up del festival, giovedì 20 giugno 2024, ingresso 25 euro + d.p..

La storica band di culto scozzese Arab Strap presenterà l’ottavo lavoro in studio “I’m totally fine with it 👍 don’t give a fuck anymore 👍“ in uscita il 10 maggio per la Rock Action Records dei Mogwai. Il nuovo album prosegue e approfondisce il nuovo cammino intrapreso dalla band con “As Days Get Dark” del 2021, LP che li ha visti tornare dopo un lungo silenzio.

“Molte band si riuniscono e sono troppo preoccupate di rivivere il passato, tentando di ricreare il suono che avevano una volta,” dice Aidan Moffat. “Ciò è impossibile, quello non tornerà. Noi non stiamo cercando di suonare come i vecchi Arab Strap. La prima fase, per così dire, era concentrata sulla bruttezza e il disordine del romanticismo giovanile, e questo non è più ciò di cui Arab Strap parlano con la loro musica. Oggi sembra quasi di parlare di due band diverse“.

La band amata da John Peel e guidata da Aidan Moffat e Malcolm Middleton, si presenta oggi con un live nuovo di zecca che saprà coinvolgere chi da sempre è stato colpito dal fascino unico della loro musica e da chi si è avvicinato con gli ultimi lavori.

Il LARS ROCK FEST 2024, nato nel 2012 e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione culturale artistica GEC – Gruppo Effetti Collaterali, sarà ancora una volta al centro della scena indipendente internazionale, ospitando nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), concerti e iniziative culturali trasversali da venerdì 5 a domenica 7 luglio come sempre con ingresso gratuito.