Franco Micalizzi torna con l’album “Guitar in Love” feat. Alfredo Bochicchio

Franco Micalizzi presenta “Guitar in Love” feat. Alfredo Bochicchio, l’album, disponibile in digitale (NewTeamMusic/Believe)

“Collaboro con il Maestro Micalizzi da 30 anni, ricordo che le prime chitarre che registrai per lui furono nei primi anni ’80 per la colonna sonora del film “Non c’è due senza quattro” di Bud Spencer e Terence Hill – racconta Alfredo Bochicchio – tempo fa riascoltammo insieme dei bellissimi brani che Franco aveva realizzato per alcuni film, programmi televisivi o per sonorizzazione e ci venne l’idea di realizzare un disco in cui la mia chitarra fosse protagonista.”

“Il filo conduttore di questo album è il cuore e l’amore per la musica e la melodia. Ci commuoviamo ancora quando sentiamo delle belle armonie e dei bei suoni – prosegue Bochicchio – Io mi sono sforzato per cercare di essere all’altezza delle bellissime composizioni del Maestro a cui di deve anche il titolo che è venuto di getto a Franco dopo aver ascoltato i primi brani. La copertina è un omaggio alla musica e alle donne perché la bella musica è come una bella donna.”

“Guitar in Love” è un disco molto vario in cui si passa da atmosfere molto romantiche e “classiche” ad altre più funky e groovose.

Questa la tracklist dell’album: “Round Tomorrow”, “Criança”, “Notte Italiana”, “Sealing to the sea line”, “Venezian Dream”, “Sadness Theme”, “Roma parlaje tu”, “Airà”, “Just about you”, “Watzing at quartier latin”, “So cute so young”, “Pao Pao” e “Cuckoo”.

“Quelli a cui sono più affezionato – conclude l’artista – per una questione anche di tempo, sono “Sadness Theme”, un brano tra i più famosi della produzione di Micalizzi, recentemente interpretato anche da Mario Biondi, e “Roma Parlaje Tu”, una meravigliosa canzone romanesca, inclusa nel primo e famosissimo album de “I Vianella”, che personalmente ritengo all’altezza di “Roma non fa la stupida stasera”.

Nel disco oltre alla chitarra di Alfredo Bochicchio hanno suonato Franco Micalizzi (tastiere), Cristiano Micalizzi (batterie) e nel brano “Pao Pao”, Fabrizio Bosso alla tromba, Jeff Lorber alle tastiere, Jimmy Haslip al basso.