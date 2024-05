Eshkol Nevo si racconta a “Sorgente di Vita” oggi su Rai 3

Un incontro con lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, “Legami” per il nuovo appuntamento con “Sorgente di vita” in onda domenica 19 maggio alle 7 su Rai 3. Intervistato nella sua casa torinese, Nevo parla di sé, dei temi cari alla sua narrativa, del suo rapporto con l’Italia, e della drammatica situazione in Israele.

E poi a Milano dove una suggestiva installazione e un portale multimediale, realizzati dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea al Memoriale della Shoah, rendono omaggio alla storia e alla memoria della comunità ebraica di Rodi: 1817 tra uomini, donne, anziani e bambini deportati ottant’anni fa, il 23 luglio 1944, dall’isola dell’Egeo ad Auschwitz. Se ne salvarono solo 179. È il progetto “Ebrei di Rodi. Eclissi di una comunità”. Sul portale, vero e proprio “monumento digitale”, sono ricostruite centinaia di storie. Tra le tante, quella di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni della deportazione, presente all’inaugurazione.

Infine, La mostra d’arte contemporanea “I confini dell’alterità”, realizzata in concomitanza con la sessantesima Biennale d’Arte di Venezia, allestita dal Museo Ebraico di Venezia e da Opera Laboratori. Curata da Marcella Ansaldi, Jemma Elliott-Israelson e Avi Ifergan e diffusa in tre location del Campo di Ghetto, l’esposizione racconta, attraverso i lavori di dieci artisti contemporanei, il tema delle migrazioni, tra videoarte, installazioni, dipinti e performance, come quella dell’artista israeliana Elisheva Reva sulla “Challà”, il pane del sabato. “Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai3, martedì 21 e mercoledì 22 maggio alle 1.15.