Completata acquisizione di GDMS Italy da parte di Maticmind

Un’operazione che consentirà al gruppo Maticmind di crescere all’estero, non solo in Europa dove già opera ma anche in altre regioni geografiche quali Middle East e Africa

Maticmind, system integrator leader nel settore ICT italiano, ha concluso l’operazione di acquisizione del 100% di GDMS-Italy: società di ingegneria, integrazione e installazione di livello mondiale che fornisce soluzioni completamente integrate, ampie e complesse.

Il closing permette al gruppo Maticmind, che oggi vanta oltre 1500 dipendenti e sedi in tutta Italia, di ampliare il proprio business e sviluppare nuove soluzioni per i propri clienti (più di 1000 tra settore pubblico e privato).

Quest’acquisizione consentirà a Maticmind di integrare con le sue competenze quelle portate in dote da GDMS-Italy, che ha un forte focus sul ramo telco (telecomunicazioni fisse e trasportabili), sistemi di sicurezza (controllo accessi, videosorveglianza, ecc.) e soluzioni di Comando e Controllo. Un’azienda con più di 65 anni di esperienza, collaborazioni con realtà quali NATO e diversi Ministeri della Difesa, che nel corso del tempo ha sviluppato soluzioni integrate e all’avanguardia con i principali operatori del settore EPC ed Energy.

L’operazione rappresenta un’opportunità di sviluppo per Maticmind per incrementare la presenza sui mercati esteri (sia nei Paesi in cui già opera, sia in nuove aree geografiche come il Middle East e l’Africa), oltre che offrire nuove soluzioni per la digitalizzazione infrastrutturale e nell’ambito del mercato Energy. In seguito all’acquisizione, GDMS-Italy cambierà il suo nome in PAGE EUROPA. L’acquisizione rappresenta anche un’opportunità di sviluppo per PAGE EUROPA che attraverso le sinergie con Maticmind amplierà la sua offerta nei mercati globali.

“Un passo in avanti nella nostra strategia di crescita. Un’espansione aziendale che ci consente di rafforzare la presenza all’estero, di sviluppare nuovi progetti per i nostri clienti e di continuare ad apportare la nostra expertise in tutti i settori cruciali per la crescita tecnologica del Paese” dichiara Carmine Saladino, Presidente del Gruppo Maticmind.

Gli advisor che hanno assistito Maticmind nell’operazione sono stati: Bain & Company (commercial due diligence), EY (due diligence finanziaria e fiscale), FRM (structuring), PedersoliGattai (legal due diligence) e Klecha & Co. L’advisor finanziario di General Dynamics è stato Houlihan Lokey.