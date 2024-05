Amedia Hotel vince il premio Best of Trademark

Amedia Hotel Trademark Collection by Wyndham di Milano ha annunciato con orgoglio di aver ricevuto il premio annuale “Best Trademark Collection”

Amedia Hotel Trademark Collection by Wyndham di Milano ha annunciato di aver ricevuto il premio annuale BEST TRADEMARK COLLECTION che riconosce l’eccellenza dei migliori hotel del marchio Wyndham, l’elevata professionalità del loro personale, la capacità di offrire un servizio clienti eccezionale unitamente ad un’esperienza di ospitalità di alta qualità.

Wyndham Hotels & Resorts si impegna a mettere al primo posto le persone, offrendo esperienze eccezionali in strutture di soggiorno che rispettano i valori sociali, etici ed ambientali. Il brand è riconosciuto tra i leader di mercato nel settore dell’ospitalità per la capacità di aver trovato il giusto equilibrio tra crescita e prestazioni ma sempre con un approccio responsabile verso le persone e il pianeta.

Per ottenere il riconoscimento del premio, gli hotel devono aver dimostrato una forte soddisfazione degli ospiti, aver fatto completare a tutto il loro personale i corsi obbligatori di salute e sicurezza di Wyndham e aver mantenuto una buona reputazione con il marchio nell’anno precedente.

La consegna del Premio “Best Trademark of Collection” è stata accolta con grande entusiasmo da parte di tutto il team dell’Amedia Hotel di Milano.

“Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo premio, poiché il nostro Team ha lavorato con grande passione e motivazione per offrire costantemente un elevato livello di servizio ai nostri ospiti,” ha dichiarato Federica Foschi, General Manager dell’hotel. “Questo riconoscimento è una testimonianza della nostra dedizione e del nostro impegno costante verso i nostri ospiti. Non vediamo l’ora di accogliere ancora più viaggiatori nell’anno a venire, sempre fieri del nostro motto “count on us”!”

Con migliaia di hotel in oltre 95 paesi, Wyndham Hotels & Resorts ha una crescente presenza globale: rappresenta 24 marchi in 95 paesi nel mondo, con un portfolio di proposte di oltre 9.100 hotel ed il più esteso programma di fidelizzazione ad oggi esistente, con più di 100 milioni di membri. Wyndham Hotels & Resorts è un membro attivo della Sustainable Hospitality Alliance, che rappresenta il 30% del settore alberghiero globale per numero di camere.

“Amedia Hotel Milano Trademark Collection by Wyndham si prefigge il nobile obiettivo di collaborare per ridurre l’impatto ambientale, garantendo che le destinazioni e le comunità siano protette ora e per le generazioni future” prosegue la GM Federica Foschi “L’Hotel è in grado di offrire un modello di ospitalità orientato alla modernità, capace di soddisfare al meglio le esigenze di ospiti business e frequent travellers; le moderne tecnologie incontrano servizi di alta qualità all’interno di una cornice accogliente e stimolante, arricchita di elementi artistici e di design. Una delle caratteristiche distintive principali è sicuramente data dagli arredi: i toni del grigio si alternano a quelli del rosso, conferendo alla struttura un aspetto innovativo e dinamico.”

L’Hotel dispone di 148 camere tra Classic e Superior, tutte rese uniche dalla presenza delle opere fotografiche dell’artista berlinese Simone Gutsche Sikora. Le stanze raccontano, con immagini realizzate in scala di grigi e dettagli scarlatti, la città di Milano da una prospettiva inedita: moda, architettura, design e natura si fondono dando vita a scenari fittizi-realistici sempre nuovi.