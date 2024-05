UE assegnerà 720 milioni di euro a sette progetti di idrogeno rinnovabile

Secondo il comunicato dell’UE, la Commissione sta assegnando quasi 720 milioni di euro a sette progetti di idrogeno rinnovabile in Europa

Secondo il comunicato dell’UE, la Commissione sta assegnando quasi 720 milioni di euro a sette progetti di idrogeno rinnovabile in Europa, selezionati attraverso la prima procedura di gara competitiva nell’ambito della Banca europea dell’idrogeno. I fondi per questa asta provengono dai ricavi del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE.

Gli offerenti vincitori produrranno idrogeno rinnovabile in Europa e riceveranno un sussidio per colmare la differenza di prezzo tra i loro costi di produzione e il prezzo di mercato dell’idrogeno, che attualmente è determinato dai produttori non rinnovabili.

La Banca europea dell’idrogeno sta quindi contribuendo alla diffusione di carburanti più puliti che contribuiranno alla decarbonizzazione dell’industria europea. L’idrogeno rinnovabile che producono sarà utilizzato in settori quali l’acciaio, la chimica, il trasporto marittimo e i fertilizzanti.

I 7 progetti selezionati sono stati i vincitori di un’asta con adesioni in eccesso che ha attirato 132 offerte in totale. Insieme, gli offerenti vincitori prevedono di produrre 1,58 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile in dieci anni, evitando più di 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. I progetti selezionati sono localizzati in 4 paesi europei. Hanno presentato offerte comprese tra 0,37 e 0,48 euro per chilogrammo di idrogeno rinnovabile prodotto e hanno soddisfatto anche gli altri requisiti di qualificazione. La sovvenzione che riceveranno i 7 progetti varia da 8 milioni di euro a 245 milioni di euro.

Inoltre, attraverso il nuovo meccanismo “Aste come servizio”, la Germania ha messo a disposizione 350 milioni di euro in finanziamenti nazionali per i progetti tedeschi con il punteggio più alto che non si qualificano per il sostegno a livello dell’UE, ma che soddisfano i criteri di ammissibilità.