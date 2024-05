Su Rai 2 FBI e FBI International con “Imprevisto” e “Fire starter”: la trama

Stasera su Rai 2 in prima visione assoluta “FBI”, sesta stagione e a seguire la terza stagione di “FBI International”: la trama dei due episodi

Continua su Rai 2, sabato 18 maggio alle 21.20, in prima visione assoluta, la sesta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Nell’ episodio dal titolo “Imprevisto”, una donna viene aggredita con uno spray contenente una sostanza che si estrae dal seme del ricino e che può essere letale. Le indagini conducono a un gruppo di ecologisti che vuole salvare il pianeta e che frequenta l’università di Hudson. Solo dopo altre due aggressioni, gli agenti federali cominciano a capire il piano degli ecoterroristi: vogliono colpire il governatore per fermare una legge che permette alla società petrolifere di estrarre il gas e il petrolio dal sottosuolo. Dietro ai giovani terroristi però si nasconde qualcuno di più esperto. Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, alle 22.10, in prima visione assoluta appuntamento con un nuovo episodio della terza stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio intitolato “Fire starter”, Allie, una studentessa americana, viene violentata in un ostello di Praga da uno stupratore seriale che stordisce le sue vittime inserendo della droga nei drink. Grazie alla sua denuncia, presa sottogamba dalla polizia locale che addirittura l’arresta, partono le indagini dell’FBI. Si scopre così che l’uomo è ricercato per altri 18 casi di stupro commessi in diversi paesi europei. Attorno ad Allie, si crea un forte solidarietà contro la violenza sulle donne e contro la superficiale condotta della polizia che molte volte colpevolizza la vittima e non il carnefice.Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.