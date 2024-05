Previsioni meteo 18 maggio 2024: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 18 maggio 2024: clima primaverile su tutte le regioni e prevalente assenza di precipitazioni

Condizioni meteo in prevalenza stabili sull’Italia in questo fine settimana, con clima estivo specie al Sud e sulle Isole maggiori dove le temperature localmente hanno toccato anche i +30°C. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile da Nord a Sud, con isolate precipitazioni sull’arco alpino e zone interne del Centro. Secondo i modelli meteo però, sul finire del weekend potrebbe esserci la risalita di diversi piccoli minimi di pressione dal nord Africa verso il Mediterraneo centrale, portando piogge ed acquazzoni a più riprese che potranno interessare diverse regioni d’Italia con modalità e tempistiche diverse.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 18 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, maltempo anche intenso al Nord-Est. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse ed anche locali temporali sul Triveneto. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino, più asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio solo un lieve aumento della nuvolosità in transito. In serata e nottata si rinnovano condiziuoni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi e tempo per lo più asciutto. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .