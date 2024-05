Linea Verde Sentieri su Rai 1 oggi è in Liguria sulla Via del Sale

“Linea Verde Sentieri”, con Lino Zani e Giulia Capocchi, in onda sabato 18 maggio, alle 14.00 su Rai 1, sarà un viaggio in Liguria, per seguire la Via del Sale

Dalla montagna al mare: il prossimo appuntamento di “Linea Verde Sentieri”, con Lino Zani e Giulia Capocchi, in onda sabato 18 maggio, alle 14.00 su Rai 1, sarà un viaggio in Liguria, per seguire la Via del Sale.

Il paese delle streghe: a Triora, antico centro medievale in provincia di Imperia, l’incontro dei nostri conduttori pronti per una nuova ed incredibile avventura. Si andrà quindi nella parte alta della Valle Argentina, la magia di Realdo, suggestivo angolo di bellezza che sembra essere uscito dalle fiabe e che ha conservato le sue case in pietra, le stradine lastricata e la piccola chiesa romanica. Poi l’incontro con la “signora” delle erbe: a Triora, nella sua minuscola casa, l’incontro con Antonietta, novantaquattrenne che conosce alla perfezione tutti i segreti delle piante e prepara pozioni con fiori e frutti.

Un susseguirsi di vigne, muretti a secco, sorgenti, uliveti e castagneti: con un esperto di sentieri del CAI, tappe, caratteristiche e difficoltà del percorso che unisce Triora e Loreto, meravigliosa passeggiata nell’alta Valle Argentina. Lungo la via del Sale, nel rifugio di Matteo e Silvia, per Lino e Giulia è tempo di un po’ di riposo e di una gustosa merenda ristoratrice.

Murales ed opere in ceramica collocate sulle pietre a vista e sugli intonaci delle case, un’opera da scoprire quasi in ogni carruggio. Si prosegue nella Valle Argentina, alla scoperta di Badalucco, un vero e proprio “museo” a cielo aperto che ha saputo sopravvivere allo spopolamento grazie all’ingegno dei suoi giovani.

Si giunge poi in un luogo sacro, immerso tra aneddoti e leggende: sul sentiero che porta al Santuario di Nostra Signora di Lampedusa, con un gruppo di camminatori, vantaggi e benefici del nordic walking, pratica sportiva adottata in Finlandia già negli anni ‘30 come metodo di allenamento estivo per i fondisti.

Gran finale: sulla pista ciclabile di Sanremo, le emozioni condivise di un viaggio giunto al termine in una terra che lascia segni indelebili.