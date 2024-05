La trovata di marketing di Maria Tomba: finge di essere scomparsa

Maria Tomba scomparsa, l’appello della madre sui social. Ma è una trovata di marketing non apprezzata dai follower della cantante

“Aiutatemi a trovare mia figlia. Purtroppo non ho notizie di Maria da qualche settimana, sono molto molto preoccupata. Se qualcuno di voi l’avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi prego fatemi sapere. Scrivetemi in privato”. L’accorato messaggio è stato postato con tanto di video dalla mamma di Maria Tomba, ex finalista di X Factor 2023 nel team di Fedez.

Tanti i messaggi di conforto fino a che si è capito che era tutta una trovata di marketing. Poco dopo, infatti, è stato postato su Instagram un video promozionale per l’uscita di un nuovo progetto della cantante. Qualcuno aveva già ipotizzato che si trattasse di una trovata pubblicitaria come aveva fatto Rovazzi la scorsa settimana fingendo un furto per l’uscita del nuovo singolo. Nel reel della trovata di marketing sono stati citati anche gli articoli di giornale che avevano dato la notizia della scomparsa.

“Toglierò il segui…non posso minimamente accettare in nome di tutte le donne e persone scomparse…che meritano RISPETTO”, scrive un utente sui social e molti altri: “Veramente di cattivo gusto e imbarazzante… Scherzare su una cosa del genere, quando migliaia di persone ogni giorno scompaiono per fattori gravi è veramente assurdo. Sono veramente disgustata”.