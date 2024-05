Il film “Mio Dio, come sono caduta in basso!” stasera su Rai Storia: la trama

“Mio Dio come sono caduta in basso!”, con Laura Antonelli, Alberto Lionello e Michele Placido stasera su Rai Storia: la trama del film

Nella Sicilia di inizio ‘900, poco prima di consumare il loro matrimonio, Eugenia e Raimondo scoprono d’essere figli dello stesso padre. Per nascondere la vergogna, decidono di continuare ad apparire come marito e moglie, ma di vivere in castità come fratello e sorella.

È la storia che Luigi Comencini dirige in “Mio Dio come sono caduta in basso!”, con Laura Antonelli, Alberto Lionello e Michele Placido, in onda sabato 18 maggio alle 21.25 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.