I Ring of Love tornano con il singolo “Forever”

Si intitola “Forever” il nuovo singolo dei Ring of Love, disponibile in radio e in digitale, che celebra l’amore con ironia e suggestione

Il nuovo singolo dei Ring of love si intitola “Forever”. Con uno stile ironico e a tratti provocatorio, la canzone canta l’amore attraverso un narratore esterno mentre guarda divertito la scena di un ragazzo goffo ed insicuro che cerca il modo giusto per conquistare una ragazza.

Il narratore incoraggia la ragazza a lasciarsi andare e a concedere un appuntamento al ragazzo, che ha faticato non poco per chiederlo. Sebbene il risultato dell’appuntamento rimanga sospeso, il narratore invita entrambi i protagonisti – e chiunque ascolti la canzone – a non perdere la speranza nell’amore e a dare una possibilità ai loro sogni, lasciando che una nuova storia abbia inizio.

Nei ritornelli, la musica cambia tonalità, ritmica e melodia, riportando tutti con i piedi per terra. Vi è una presa di consapevolezza collettiva dei protagonisti e degli ascoltatori sulla natura dell’amore vero, rappresentato come una spada che divide il cuore in due parole: “Together” e “Forever”. Questo rende difficile non riconoscerlo quando arriva.

“Forever” è una canzone che unisce ironia, suggestione e riflessione sull’amore, regalando un’esperienza musicale coinvolgente e piena di significato.

Ring of Love è un progetto artistico musicale nato nel 2019 con lo scopo di realizzare e produrre musica grazie alla collaborazione tra artisti provenienti da realtà e contesti diversi, attivi prevalentemente in ambito rock.

Ne sono promotori Christian Pontarollo e Stefano Dallas.

Il primo singolo, “I love you”, uscito a novembre 2022 unitamente al video “Highlander Love”, è entrato nella Top Ten di Italia Rock “Singolo&Videoclip 2022”.

Oltre alla musica, il progetto è esteso alle arti grafiche e visive: laboratorio e incubatore per lo sviluppo di nuove idee in ambito musicale ed extra-musicale.

Nel 2024 esce il singolo “Forever”.