Chico Forti è rientrato in Italia dopo 24 anni di carcere in Florida

Chico Forti è in Italia: dopo 24 anni di carcere in Florida, ad accoglierlo la premier Meloni. Oggi possibile incontro con Papa Francesco a Verona

Chico Forti è atterrato in Italia. Ad accoglierlo all’aeroporto di Pratica Di Mare, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

24 ANNI DI CARCERE IN FLORIDA

L’uomo, 65enne di Trento, è stato nei giorni scorsi rilasciato dal carcere in Florida dove è stato detenuto per 24 anni, condannato all’ergastolo per un omicidio nel 1998. Forti è stato riportato in Italia con un Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica italiana.

LA RUSSA: “SUO RIENTRO È OTTIMA NOTIZIA”

“L’arrivo in Italia dell’aereo con a bordo Chico Forti è un’ottima notizia. Un risultato importante frutto di un grande lavoro svolto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal suo governo e dalla diplomazia italiana. A tutti loro i più sinceri complimenti e il ringraziamento per l’impegno profuso. Rivolgo, infine, un pensiero a Chico e alla sua famiglia, che per 24 anni hanno affrontato con dignità questa complessa vicenda giudiziaria”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

TAJANI: “ALTRO SUCCESSO DEL GOVERNO”

“Bentornato a casa Chico. Un nuovo successo della diplomazia italiana e del governo. Grazie a un gioco di squadra, silenzioso ed efficace, riportiamo in Italia un nostro concittadino dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Sono orgoglioso del nostro lavoro”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

LOLLOBRIGIDA: “FINALMENTE IN ITALIA GRAZIE A GOVERNO MELONI”

“Finalmente Chico Forti è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Una bellissima notizia che arriva grazie allo straordinario lavoro portato avanti dal presidente Giorgia Meloni, dal Ministro Antonio Tajani, dal Governo e dalla diplomazia italiana. Ringrazio tutti coloro i quali si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo. Bentornato a casa Chico”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

IL POSSIBILE INCROCIO CON IL PAPA

Chico Forti dovrebbe essere trasferito nel carcere Montorio di Verona, dove nel pomeriggio è prevista la visita del Santo Padre, da questa mattina nella città scaligera.