“Autoplay” Il secondo singolo con Sorry Mom! di Iosonolorenzo

“Autoplay”, il secondo singolo pubblicato da Iosonolorenzo con Sorry Mom! spinge a riflettere sul significato della vita

“Autoplay” è il nuovo singolo di Iosonolorenzo ed è una canzone che si distingue per la sua ribellione e la sua audacia.

Attraverso un mix incisivo di suoni e parole, sfida il concetto stesso di esistenza, esplorando il confine sottile tra l’apparenza e la sostanza. In un mondo in cui sembra che tutto si svolga in automatico, “Autoplay” invita a una profonda riflessione sul significato autentico della vita.

La canzone mette sotto processo ogni aspetto dell’esperienza umana: dall’amore all’amicizia, dai ruoli sociali alle aspettative. Mentre emettiamo giudizi sulla vita, essa continua a fluire, proprio come un video in autoplay. Tuttavia, forse la chiave per trovare equilibrio e significato risiede nell’apprezzare l’ordinario, nel momento in cui siamo immersi nel tumulto della società o nella tranquillità del nostro letto vuoto.

“Autoplay” invita a guardare oltre le convenzioni sociali e a trovare la nostra autenticità e pace interiore. È un inno alla ricerca di significato in un mondo che spesso sembra muoversi senza scopo.

Iosonolorenzo è un progetto cantautorale nato dalla passione e dall’esigenza di esprimere la visione unica del mondo di Lorenzo D’Ascanio attraverso la musica.

A soli 12 anni ha iniziato a scrivere canzoni, trovando nel processo creativo un rifugio e un modo per esplorare le sfumature della vita.

Durante l’adolescenza, la musica ha rappresentato un’esperienza condivisa, un modo di connettersi con gli altri.

La sua storia musicale ha subito una svolta quando, a 21 anni, si è iscritto al conservatorio per studiare musica classica. Sebbene la formazione accademica lo abbia arricchito dal punto di vista tecnico, il richiamo delle radici cantautorali è sempre stato presente. Ha continuato così a scrivere canzoni, anche se senza pubblicazioni, mantenendo viva la fiamma della creatività.

Ora, a 30 anni, è il momento di condividere la sua musica con il mondo.

iosonolorenzo è il canale attraverso il quale racconta la sua visione del mondo e delle esperienze quotidiane.

Ogni accordo, ogni testo, è un frammento della sua anima, un invito a esplorare insieme le emozioni e le storie che ha da condividere.