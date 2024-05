Alan Magnetti pubblica il suo sesto romanzo “Tu”

Alan Magnetti, scrittore piemontese visionario ed eccentrico, pubblica il suo sesto romanzo intitolato “TU”, a cura di Capponi Editore

Alan Magnetti, scrittore piemontese visionario ed eccentrico, pubblica il suo sesto romanzo intitolato “TU”, a cura di Capponi Editore. Una narrazione che si destruttura lungo una dimensione comunicativa del tutto singolare, perché scritta alla seconda persona. Il lettore, come una sorta di uomo vitruviano, si specchia al centro della storia, ne diviene protagonista e smarrisce così la sua identità incastrandosi nell’illusione di una verità mistificata. Colui che legge si intinge nelle vite di cinque persone, comprendendo ineluttabilmente di essere il vero protagonista del romanzo, soltanto dopo aver risolto gli enigmi dei personaggi. “TU”, la prima pubblicazione di quella che diventerà una trilogia, è un romanzo dalla matrice trasposta in bilico tra utopia e realtà, identità e difformità, soggetto e oggetto, identificazione e disconoscimento.

“Alan Magnetti è Magnettico, perché il Magnettismo, a differenza del magnetismo che attacca i metalli, il Magnettismo invece attacca gli esseri umani.”- dichiara Elio degli “Elio e le Storie Tese” nella nota di copertina del romanzo.

“Quando ho iniziato questo romanzo non sapevo assolutamente niente, tranne il fatto che sarebbe stato scritto alla seconda persona.” – racconta Alan Magnetti che prosegue – “Ho lasciato che il fiume della storia scorresse trovando la sua verità. Ogni storia che si trova in un libro e, soprattutto questa, esiste già da qualche parte, in una dimensione parallela dove ci sono tutte le storie che devono ancora essere scritte. Scrivere una storia alla seconda persona è emotivamente più difficile, perché quello che succede ora ai lettori che leggono questo libro, prima è successo a me. In un certo senso si potrebbe dire che sia un romanzo cannibale, si mangia chi legge (e chi lo scrive), ma in realtà quando sei dentro senti la verità, quella che di solito non vedi, quella che ignori quando credi di vivere nella realtà.” – conclude

Alan Magnetti è scrittore, musicista, cantautore, performer, youtuber e videomaker. Suona il pianoforte, il violino e la chitarra. Ospite fisso del Chiambretti Night e di altri programmi di Chiambretti. Dal 2002 al 2004 apre concerti di Max Gazzè, dei Nomadi e di Elio e Le Storie Tese cantando la sua canzone manifesto Il Volo della Fenice. Allievo di Roberto Vecchioni al DAMS di Torino si Laurea con una tesi sulla musica nel cinema di Dario Argento, facendo per l’occasione un video con il regista. Debutta in tv nel 2005 con Markette. Scrive canzoni, monologhi, colonne sonore e dirige cortometraggi. Il suo romanzo d’esordio L’inquilino viene pubblicato nel 2013, a cui seguono tre romanzi (Fragili Sogni, Il Gioco della Verità e Un’Altra Vita) della trilogia La Pioggia e il Buio, tutti con note di copertina di Andrea G. Pinketts. Nel 2014 pubblica Verso di Te, canzone con la voce narrante di Manlio Sgalambro. Nel 2019 esce il romanzo Chi è la ragazza? Con la prefazione di Piero Chiambretti. Numerosi artisti sostengono i suoi libri facendo video su YouTube, artisti come Max Gazzé, Elio e Le Storie Tese, Enrico Ruggeri, Mariella Nava, Piero Chiambretti, Giorgio Panariello, Alessandro Haber, Beppe Carletti, Fausto Mesolella.

Nel 2017 crea il canale YouTube Mr Alan In The World Of Toys dove si occupa di collezionismo e collabora con artisti americani.

È uno scrittore visionario che ama fondere generi, i suoi libri hanno un forte impatto emotivo in chi li legge.