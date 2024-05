“A Sua immagine” su Rai 1 oggi ricorda Luciano Rispoli

È dedicata al ricordo di Luciano Rispoli la nuova puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 18 maggio alle 16.00 su Rai 1. Lorena Bianchetti ospita in studio il figlio Alessandro che si sofferma sui momenti più intimi vissuti in famiglia e sui valori lasciati dal padre sia nella vita sia nel lavoro. A partire dai successi radiofonici di sua ideazione come “Chiamate Roma 3131” o “Bandiera Gialla”, Luciano Rispoli inventa il primo talk show della televisione italiana che poi verrà reso famoso da Maurizio Costanzo.

Ma è certamente con il programma “Parola mia” che Rispoli entra nel cuore del grande pubblico. Il suo garbo, l’attenzione per gli ascoltatori, il rispetto per gli ospiti e il rigore professionale, sono stati il segreto del suo successo. Testimoni di questo stile così raro, son state, tra gli altri, Rita Forte, in collegamento, e Roberta Capua, intervistata da Paolo Balduzzi, che raccontano come è avvenuto il loro primo incontro con “zio Luciano” e l’emozione che hanno provato nello stargli fianco a fianco in televisione.

Continua, inoltre, il percorso de “Le Ragioni della Speranza” con monsignor Dario E. Viganò alla scoperta della Bellezza e del suo legame con la Parola. Questa puntata fa tappa a Venezia, una città unica, affascinante e fragile al tempo stesso, per commentare il Vangelo alla luce di uno straordinario dipinto realizzato dal pittore Tiziano Vecellio: “La Pentecoste”, conservato nella Basilica di Santa Maria della Salute. Si parte dal mare per raccontare questa città magica, fatta di un tempo senza tempo, che il poeta russo Josif Brodskij ha definito “città dell’occhio” perché contiene, tra i suoi tanti riflessi, anche quello di chi la guarda.