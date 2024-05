“L’uomo dei ghiacci – The Ice Road” con Liam Neeson su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 Liam Neeson è protagonista nel film “L’uomo dei ghiacci – The Ice Road”, thriller ambientato in una riserva di metano in Canada: la trama del film

Per il ciclo “Last Action Heroes” dedicato alle più amate icone action, venerdì 17 maggio alle 21.20 Rai 4 vede in azione l’inossidabile Liam Neeson in uno dei suoi più recenti successi, il thriller “L’uomo dei ghiacci – The Ice Road” (2021). Una fuga di metano causa un’esplosione in una miniera della provincia canadese di Manitoba, intrappolando sottoterra, con una scarsa riserva di ossigeno, numerosi operai.

L’unico modo per soccorrere gli uomini in trappola è trasportare lungo un lago ghiacciato una pesantissima testa di pozzo per scavare un passaggio verso la miniera e solo dei camionisti esperti possono gestire un trasporto simile su una strada ghiacciata nella stagione primaverile.

Per la missione, guidata dal camionista esperto Jim Goldenrod, si candidano la giovane Tantoo, attivista per i diritti dei nativi americani che ha il fratello intrappolato nella miniera, e il veterano Mike che viaggia insieme a suo fratello Gunty. “L’uomo dei ghiacci” è un’adrenalinica avventura on the road ricca d’azione e di colpi di scena firmata dallo specialista in action Jonathan Hensleigh (“The Punisher”), che può contare su un cast di solidi professionisti che affiancano la star Liam Neeson, ovvero Laurence Fishburne e Amber Midthunder.