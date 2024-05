Logistica: Ocean Network Express dimezza i ricavi per l’anno fiscale 2023

Ocean Network Express (ONE) ha pubblicato il risultato finanziario per l’anno fiscale 2023: i ricavi sono stati di 14.536 milioni di dollari, in calo del 50% rispetto allo scorso anno

Ocean Network Express (ONE) ha pubblicato il risultato finanziario per l’anno fiscale 2023 (da aprile 2023 a marzo 2024). Secondo il comunicato della società, i ricavi per l’anno fiscale 2023 sono stati di 14.536 milioni di dollari, in calo del 50% rispetto allo scorso anno, con un utile netto di 974 milioni di dollari (su base annua -14.024 milioni di dollari).

Il mercato dei noli a breve termine ha continuato a diminuire a causa della lentezza dei movimenti di merci e della pressione dal lato dell’offerta mentre continuavano le consegne di nuove navi. Tuttavia, le tariffe di trasporto sono aumentate a causa dell’incertezza geopolitica che circonda la situazione in Medio Oriente nel 4° trimestre.

Per le previsioni per l’intero anno fiscale 2024, si prevede che l’utile sarà di circa 1.000 milioni di dollari, in leggero aumento rispetto all’anno precedente, poiché per il momento si prevede che l’attuale contesto economico e geopolitico continui.

Ocean Network Express (ONE) è stato inaugurato il 7 luglio 2017 in seguito all’integrazione dei servizi di linea di Kawasaki Kisen Kaisha (“K” LINE), Mitsui OSK Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK). La nuova entità opera dalla sua sede globale a Singapore, supportata da sedi regionali a Hong Kong, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile ed Emirati Arabi Uniti. Gestendo più di 230 navi, offre una rete internazionale rapida e affidabile di oltre 180 servizi verso 120 paesi e oltre. ONE è la sesta compagnia portacontainer più grande al mondo con una flotta di circa 1,8 milioni di TEU. ONE è membro di THE Alliance (THEA), un consorzio globale di vettori marittimi.