Antonella Fiaschi nelle librerie con “La maschera del diavolo”

Con una scrittura diretta e stimolante Antonella Fiaschi trasporta il lettore all’interno di un noir molto avvincente, dove affronta tematiche come l’amicizia e la fiducia

Il romanzo è un noir che si basa sull’indagine che svolge la protagonista per comprendere cosa si nasconda dietro la scomparsa improvvisa del suo più caro amico e mentore. La ricerca concreta, tuttavia, cela il vero significato del libro, poiché il percorso volto a scoprire la verità è anche una metafora del cammino interiore che lei sviluppa alla ricerca di sé. Indagando sul misterioso passato dell’amico si trova, infatti, davanti a un drammatico faccia a faccia con il proprio vissuto e comprende come lei stessa sia rimasta incatenata al suo ieri e come questa situazione le impedisca di vivere il presente e di avere una prospettiva sul futuro” dichiara l’autrice. “L’ancora di salvezza per entrambi è l’amicizia e la consapevolezza che sia necessario metabolizzare il passato, ma anche prenderne le distanze per non venirne soffocati e per impedire che modifichi il nostro domani. La lettura è adeguata a un pubblico di lettori adulto, anche giovane, e insegna l’importanza di conoscere se stessi, di affidarsi all’amicizia vera e trasmette l’idea che talvolta condividiamo, senza saperlo, problemi analoghi, che possono avere origini diverse, ma che allungano la stessa ombra sulle nostre vite.”

Trama: Caterina Novelli, avvocata di mezza età della provincia del Nord Est, si trova a risolvere il caso dell’improvvisa scomparsa del collega di studio, suo amico e mentore. La ricerca la porterà ad indagare sul misterioso passato del collega e ad affrontare anche i fantasmi del proprio, in un’indagine che svelerà gli elementi in comune di due vite completamente diverse. La lettura è destinata ad un pubblico adulto, anche giovane: il romanzo è un noir che esplora luci ed ombre dell’animo umano. Attraverso la ricerca di antiche leggende orientali, dei risvolti psicologici dei personaggi, la protagonista guiderà il lettore alla scoperta di inconfessabili segreti..

Biografia: Antonella Fiaschi è nata e vive a Udine, dove svolge la professione di avvocato. È impegnata in compagnie teatrali amatoriali come attrice e regista. Questo è il suo secondo romanzo, idealmente il sequel del primo “La metamorfosi dell’angelo” 2022 Ed. Gaspari.