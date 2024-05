Alla Reggia di Venaria torna la Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3

La Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3 avrà luogo il prossimo 8 giugno alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (Torino)

Sabato 8 giugno, alla Reggia di Venaria (Torino) avrà luogo The Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, quest’anno The Night of Kick and Punch proporrà la finale del torneo di kickboxing per gli atleti di 70 kg con le regole dello stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate): lo spagnolo Carlos Barbosa sfiderà Amin Ettayeb sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. La borsa in palio sarà nettamente superiore allo standard della kickboxing italiana. Le semifinali del torneo si sono svolte nel corso della Night of Kick and Punch 15 allo storico teatro Principe di Milano lo scorso 2 marzo. Barbosa ha sconfitto in due riprese il quotato Francesco Maggio al termine di una spettacolare battaglia che ha entusiasmato gli spettatori che hanno gremito in ogni ordine di posti il teatro di Viale Bligny 52, mentre Ettayeb ha superato ai punti Sheriff Konteh.

“La sfida tra Carlos Barbosa e Francesco Maggio è stata incredibilmente spettacolare – commenta Angelo Valente – e ci aspettiamo che lo sia anche la finale del torneo. E’ prevista sulla distanza di tre riprese, ma se dovesse terminare con un pareggio verrà disputata la quarta ripresa. Nel caso in cui anche la quarta ripresa dovesse risultare pari, verrà disputato il quinto round che dovrà per forza avere un vincitore. La finale del torneo sarà la ciliegina sulla torta di questa edizione della Black Tie Edition. Combatteranno anche l’ex campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro Luca Grusovin ed altri atleti di vertice nella kickboxing come Lorenzo Malinverno, Lorenzo Del Gaudio e Shakib El Kadimi. Avremo anche un fuoriclasse della muay thai come Amro Ghanem che combatterà per un titolo internazionale. Inoltre, dovrebbe tornare sul ring l’ex campione del mondo Wako-Pro Georgian Cimpeanu. Annunceremo tutti gli incontri nelle prossime settimane. The Night of Kick and Punch è ormai entrato nella storia della kickboxing italiana ed è l’evento più atteso dagli appassionati perché sanno che lavoro per proporre sempre combattimenti equilibrati tra atleti di alto livello. Voglio ringraziare l’avvocato Michele Briamonte, grande appassionato del nostro sport, che mi aiuta a concretizzare questi grandi eventi.”

La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni.

Anche quest’anno The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition sarà ospitata all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. La Citroniera è stata progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ed è lunga 148 metri, larga 14, alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. Insomma, una grande location per un grande evento sportivo. Presenterà l’evento Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue).

The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition è un evento unico nel suo genere: nessuno al mondo, prima di Angelo e Marianna Valente, ha organizzato una manifestazione di kickboxing all’interno di una reggia. L’evento è definito in ‘cravatta nera’ perché agli spettatori è richiesto un abbigliamento elegante ed anche perché guarderanno i combattimenti seduti a tavola gustando pietanze di alta cucina preparate da uno chef e prima berranno un aperitivo nello splendido giardino della reggia.

In qualità di organizzatore Angelo Valente, è uno dei pochi nel settore della kickboxing ad aver sempre offerto al pubblico uno spettacolo di contorno di alto livello con ballerine, cantanti ed altri artisti e ad aver avuto sempre a bordo ring campioni di altri sport e personaggi del mondo dello spettacolo. Ed è l’unico ad aver organizzato due combattimenti per un personaggio di prima grandezza del mondo dello spettacolo come Elisabetta Canalis. Alla prime due edizioni in cravatta nera della Night of Kick and Punch Elisabetta Canalis ha sostenuto due match vincendoli entrambi: il 18 giugno 2022 ha battuto ai punti Rachele Muratori, mentre il 24 giugno 2023 ha superato ai punti Angelica Donati. Le regole erano quelle dello stile kick light: pugni e calci, ma non affondati a potenza piena e le due atlete indossavano caschetto e parastinchi.

“Elisabetta avrebbe voluto esserci anche quest’anno – spiega Angelo Valente – ma non ha avuto il tempo di allenarsi come si deve e quindi ha preferito rinunciare. Lei vuole sempre allenarsi con me in Italia prima di un impegno importante e questa volta non è stato possibile.”

Insomma, gli eventi organizzati da Angelo e Marianna Valente sono unici. Non perdetevi, quindi, la prossima edizione di The Night of Kick and Punch sabato 8 giugno alla Reggia di Venaria.