Al via la tappa di Chioggia del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024

Venerdì 17 maggio prenderà il via la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – Gran Prix Aquabike Città di Chioggia

Trascorsi dieci anni dalla famosissima King of Diga, ritornano le moto d’acqua e gli sport alternativi nella spiaggia di Chioggia con due grandi eventi. Venerdì 17 maggio prenderà il via la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – Gran Prix Aquabike Città di Chioggia che si concluderà domenica 19 maggio 2024. Oltre 120 piloti provenienti da tutta Italia, dai più giovani alle donne e agli uomini, sfrecceranno per due giorni interi nel mare di Sottomarina.

Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante l’arenile del Park Diga (Via San Marco – Sottomarina Lido). L’appuntamento è organizzato dall’A.S.D. Kanarin Experience, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica C.O.N.I. . Sono attesi per l’occasione i migliori riders d’Italia, campioni di Freestyle, di circuito Ski, Runabout ed Endurance, che si confronteranno in sfide spettacolari, tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Le categorie e le 20 classi in gara sono:

Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet , Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro, Endurance F1, Endurance F2, Endurance F3.

Venerdì 17 maggio si allestirà il campo gara e verranno effettuate le iscrizioni e le verifiche tecniche di tutte le categorie e classi. Si comincerà poi sabato 18 maggio alle 9.15 con le prove libere, alle quali seguiranno dalle 11.30 alle 14.00 le prime manche di gara. La seconda parte delle competizioni prenderanno il via alle 15.00.

Domenica 19 maggio la giornata si aprirà alle 9.15, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 10.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30). Al termine delle gare verranno premiati i vincitori di questa seconda tappa.

Contemporaneamente al Campionato Italiano moto d’Acqua, sulla sabbia di Sottomarina, si sfideranno nell’HURRICANE BEACH STORM, in gare di Obstacle Course Race (OCR). Si tratta del più grande evento in spiaggia del Veneto, di questa disciplina. Sospensioni, equilibri e resistenza saranno gli ingredienti principali per una competizione che vedrà sfidarsi oltre 100 atleti, nel Campionato Regionale Kids, K1 Strong e nella Coppa Italia Sprint.

Due sport per unico grande “weekend di sport” che prende il titolo di Never stop experience

“Dopo alcuni anni di assenza il Campionato Italiano Moto d’Acqua ritorna a Chioggia, per disputare la seconda prova della stagione agonistica 2024. La prima tappa iniziata a Napoli ha già dato grandissimi riscontri, sia sotto il profilo numerico, sia sotto quello qualitativo e presenta ai cancelletti di partenza oltre centoventi piloti, molti dei quali partecipano a più categorie, aumentando così notevolmente il numero dei riders in gara.

Questi sono numeri importanti, che testimoniano quanto lavoro è stato fatto in questi anni e quanti risultati si sono ottenuti nell’ambito della specialità delle moto d’acqua, che vedrà a Chioggia un grandissimo successo come auspichiamo, sia di pubblico che di partecipazione. Un augurio agli organizzatori locali, la miglior fortuna. Sono certo, che questo grande evento, sarà l’inizio di una nuova e rinnovata presenza nella città di Chioggia, per il Campionato Italiano Moto d’Acqua.” – dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica.

“Dopo il grande successo della prima tappa di Napoli tutto è pronto per Chioggia, una città storica per le moto d’acqua in quanto per tanti anni si è disputata la King of Diga, una delle gare internazionali più importanti e più spettacolari che ci siano mai state. Abbiamo conquistato un campo gara bellissimo, fondamentale, storico, pieno di attrattive, tra l’altro la laguna di Venezia è un luogo pieno di persone, quindi ci aspettiamo molto pubblico e un numero di piloti di gran lunga più ampio della tappa di Napoli, sono state effettuate molte più iscrizioni. Tutto è pronto per un ulteriore importante successo del Campionato Italiano Moto d’Acqua e della Federazione Italiana Motonautica. Complimenti all’organizzatore di questa tappa, Juri Tiozzo presidente della A.S.D. Kanarin.” – dichiara Giorgio Viscione, Presidente Commissione Moto d’Acqua della Federazione Italiana Motonautica.

“Never stop experience è un nuovo format di evento voluto e ideato da due sportivi al fine, non solo di permettere ai grandi piloti nazionali di sfidarsi in una cornice unica come la spiaggia di Sottomarina e per gli atleti di OCR di mettersi alla prova con sospensioni, equilibri e resistenza, ma soprattutto per far emozionare gli spettatori con sport alternativi.

Ci aspettiamo molto interesse da parte della cittadinanza e dei molti turisti che affollano Chioggia e Sottomarina in questi giorni come è avvenuto quando questo progetto è stato presentato nelle varie sedi istituzionali e ai molti sponsor che ci hanno sostenuto in questi mesi. Ringrazio tutti e vi aspetto in spiaggia.. Never stop Experience.”– dichiara Juri Tiozzo Celi presidente della ASD Kanarin Experience e organizzatore dell’evento.

L’allestimento di tutti i campi gara è curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.

Sarà possibile seguire tutte le manche di questa tappa dalle dirette Facebook della Federazione Motonautica Italiana.

Dopo la tappa di Chioggia, la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua si terrà ad Ancona l’8-9 Giugno, la quarta a Santa Cesarea (LE) il 7-8 settembre e la quinta ed ultima tappa sarà a Fiumicino il 21-22 settembre.