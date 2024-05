A Viterbo torna Assaggi, il Salone dell’enogastronomia laziale

Dal 18 al 20 maggio la terza edizione di Assaggi a Viterbo con più di 60 imprese: il programma della kermesse dedicata alle prelibatezze del territorio

Una tre giorni tutta da gustare quella che promette Assaggi, il Salone dell’enogastronomia laziale in programma a Viterbo dal 18 al 20 maggio. Questa terza edizione della kermesse dedicata alle prelibatezze del territorio conta la presenza di oltre 60 imprese partecipanti pronte a esporre le loro produzioni classiche, ma anche quelle più innovative. È così che buongustai e addetti ai lavori assaggeranno il meglio del Lazio e della Tuscia: dall’olio extravergine d’oliva ai salumi, dal vino ai formaggi, da pasta e prodotti da forno a marmellate e nocciole, passando per l’ortofrutta, le carni, il miele e le tisane.

“Oggi è una bella giornata- ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, che ha ospitato la presentazione al Tempio di Adriano- perché questa è una iniziativa bellissima che ha tanti significati, a partire dalla collaborazione tra la Camera di commercio di Roma e quella di Rieti Viterbo. Roma e Viterbo sono entrambe città dei Papi. Un legame che in vista del Giubileo dobbiamo rafforzare. Tra le due città c’è la Francigena, la grande autostrada dell’antichità che ha inventato il turismo, all’epoca soltanto religioso. Questo grande appuntamento del Giubileo deve essere arricchito di contenuto, creando le condizioni per cui chiunque venga possa cogliere anche un’occasione per conoscere le nostre città e le nostre eccellenze. L’assaggio è la prova, una opportunità per provare un cibo nuovo, ma anche un luogo nuovo. E intorno a Roma ci sono posti magnifici, come Viterbo, che aiutano anche il turismo romano”.

L’intenso weekend del Salone diventa dunque anche un’opportunità per incrementare le presenze turistiche nella città dei Papi, generando un indotto economico per le attività ricettive. L’area espositiva è allestita nelle sale del Palazzo dei Papi, ma Assaggi si estende anche negli spazi dell’adiacente del Centro di ricerche per la storia dell’alto Lazio, dove hanno sede le degustazioni guidate e i panel dedicati all’olio e al vino, e nella tendostruttura in piazza San Lorenzo. Qui si susseguono gli incontri con ospiti di prestigio, show cooking, presentazioni di libri, laboratori sensoriali e talk organizzati in collaborazione con Agro Camera. Sempre in piazza San Lorenzo, anche quest’anno spazio alle attività didattiche per i più piccoli a cura di Slow Food Viterbo e Tuscia.

“Assaggi è un progetto in cui abbiamo creduto dal primo momento- ha spiegato Domenico Merlani, presidente Camera di commercio Rieti Viterbo– Nasce da un’idea che hanno sempre portato avanti gli enti camerali: investire sulle eccellenze territoriali. Assaggi vuole rafforzare l’idea che l’Italia è un grande Paese e può essere una fonte di reddito per tutti. Ci piace il connubio tra produzione e attività turistica perché promuovere le aziende significa anche far conoscere che cosa c’è dietro. E dietro l’enogastronomia c’è un mondo che cambia continuamente. In questo Salone vogliamo farlo conoscere”.

Il taglio del nastro è in programma sabato 18 maggio alle ore 10.00 con Max Mariola, chef e conduttore televisivo, mentre nella serata di domenica 19 la chiusura con lo show cooking e la presentazione del libro di Ruben Bondì, giovane talento della cucina italiana. Nel mezzo, una serie di appuntamenti con chef, imprenditori, giornalisti specializzati e progetti speciali.

“Sempre di più il ruolo dei comuni capoluogo è quello di offrire un turismo di qualità e sostenibile. In questo contesto si inserisce il filone delle eccellenze enogastronomiche su cui stiamo investendo. L’amministrazione comunale di Viterbo- ha detto la sindaca Chiara Fortini– ha condiviso questa visione con le altre istituzioni e Assaggi fa parte di questa strategia. Viterbo cresce il doppio rispetto alla media nazionale con il più 16% di presenze turistiche e anche rispetto al periodo pre Covid siamo a un più 23%. Sono certa che questa edizione di Assaggi sarà ancora più entusiasmante”.

Con Assaggi, organizzato dalla Camera di commercio di Rieti Viterbo con il contributo di Camera di commercio di Roma, del Comune di Viterbo e con la partecipazione della Regione Lazio, torna anche Fuori Assaggi, il suo fuori salone che offre iniziative collaterali e approfondimenti sull’agroalimentare del Lazio. Per l’occasione, dal 15 al 20 maggio le imprese del territorio organizzano – a Viterbo e nei centri della provincia – un calendario di cene a tema, degustazioni, tutti incentrati sulla cultura e sul patrimonio enogastronomico regionale.