“Sfida senza regole” con Al Pacino e Robert De Niro su Rai Movie: la trama del film

Stasera su Rai Movie Al Pacino e Robert De Niro protagonisti nel film “Sfida senza regole” in onda in prima serata: la trama

Due giganti del cinema a confronto: giovedì 16 maggio alle 21.20 su Rai Movie va in onda “Sfida senza regole” con Robert De Niro e Al Pacino. New York, nuovo millennio: Turk and Rooster, maturi detective della polizia, devono fronteggiare un’ondata di omicidi seriali in cui le vittime sono criminali con tendenze sociopatiche.

Le indagini li vedono affiancati da un Team di ispettori più giovani, una delle cui ex fidanzate è ora diventata la ragazza di Turk. La tensione sul lavoro si sovrappone a quella dei rapporti personali. A tredici anni da “Heat – la sfida” di Michael Mann, “Sfida senza regole” è il secondo film in cui Robert De Niro e Al Pacino appaiono insieme sullo schermo condividendo realmente l’azione. Qui lo fanno dall’inizio alla fine, in un poliziesco di ambientazione urbana diretto da Jon Avnet.