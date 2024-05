Previsioni meteo 16 maggio 2024: piogge al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 maggio 2024: ancora maltempo con possibilità di precipitazioni sulle regioni centro-settentrionali

Italia divisa in due sotto il profilo meteo, con condizioni meteo ancora instabili sulle regioni del Nord Italia e su quelle del Centro, mentre al Sud il clima continua ad essere caldo e asciutto. Nella giornata di oggi saranno ancora possibili piogge al settentrione e sulle regioni centrali, specie sulle zone interne, mentre domani avremo un breve miglioramento con tempo più asciutto su tutta l’Italia. Attenzione però perché le ultime uscite dei modelli meteo mostrano un nuovo peggioramento del tempo proprio sul finire del weekend: domenica infatti una perturbazione potrebbe raggiungere la nostra Penisola portando precipitazioni di debole intensità ma diffuse lungo tutto lo Stivale. Temperature che si manterranno in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge sparse sui settori alpini, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle Alpi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse con locali piogge su Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su settori interni Peninsulari e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .