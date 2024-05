Lo spettacolo “Estetiste” in scena al Teatro Trastevere

Dal 16 al 19 maggio il Teatro Trastevere ospita lo spettacolo “Estetiste” scritto da Silvia Falabella per la regia di Enzo Masci

Sara e Valeria sono due estetiste. Amiche da sempre, condividono un appartamento in affitto, molte aspirazioni fallite e un mucchio di problemi economici. Fra le loro clienti arriva Ivonna, una soubrette televisiva bellissima, piena di soldi e ammiratori ma, fuori dagli schermi, anche cattiva, arrogante e sciocca. Ivonna ha tutto ciò che le ragazze sognano senza aver fatto nulla per meritarselo. Così Sara e Valeria, ferite e umiliate da Ivonna, decidono di “usarla” per cambiare per sempre la loro vita. Ci riusciranno? “Estetiste” è una black comedy dall’ironia caustica e trascinante, dove il giallo e la risata si combinano insieme in un’ora e mezza di divertimento.

Pensiamo che una risata sia il modo migliore per riflettere su fenomeni troppo radicati nella nostra vita per potere essere osservati con spirito critico. “Estetiste” è una black comedy nella quale abbiamo messo due ragazze normali, con le difficoltà quotidiane da affrontare ed i sogni che restano sempre vivi, a confronto diretto con quel mondo televisivo del quale troppo spesso si inseguono i modelli e si subisce la fascinazione. Quando quel piccolo schermo travalica i suoi confini ed ingloba la vita reale, esaspera il divario che c’è fra chi fa parte di quel mondo finto e patinato e la gente “comune”. Il risultato è una alterazione della scala dei valori per cui personaggi dai comportamenti censurabili diventano esempio da seguire e icone di un immaginario collettivo. Abbiamo voluto parlare di tutto questo con una storia divertente e dissacrante con la quale lasciare agli spettatori, oltre che l’esperienza di una serata piacevole in teatro, un punto di vista diverso su alcuni aspetti del nostro quotidiano sui quali riflettere con serenità e con un sorriso.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

-Consigliata Prenotazione-

Via Jacopa de Settesoli 3

Intero 13, Ridotto 10 (prevista tessera associativa)

feriali ore 21, festivi ore 17:30

Contatti: 3283546847 info@teatrotrastevere.it