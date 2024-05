In libreria il romanzo d’esordio di Giammarco Puntelli

Amarcord è il romanzo d’esordio di Giammarco Puntelli, già conosciuto autore di saggistica d’arte contemporanea e di manuali di personal e business coaching

Amarcord è il romanzo d’esordio di Giammarco Puntelli, già conosciuto autore di saggistica d’arte contemporanea e di manuali di personal e business coaching. È il racconto di una famiglia italiana attraverso la voce di più generazioni. Dodici storie che sono vere e proprie sliding door che determinano il percorso dei personaggi. Sullo sfondo, la storia d’Italia dal 1953 al 2024: più di settant’anni visti dagli occhi di uomini e donne del Belpaese che scoprono, un giorno dopo l’altro, il significato della vita. Il romanzo di esordio di uno dei maggiori curatori d’arte contemporanea in Italia Presentazione in occasione del Premio Bancarella

«È il racconto di una famiglia italiana che ricorda la tua oppure che ricorda una di quelle che tu o qualche tuo caro ha conosciuto, è il racconto di un Paese e di un mondo nel quale gli eventi si sono inseguiti sempre più velocemente e dove le gioie hanno sempre superato le lacrime e le nostalgie. Perché la vita va avanti, sempre e velocemente. A volte affrontando tante curve come su una strada di montagna quando annusi la natura dall’aria che entra in una piccola, grande, Cinquecento Abarth che fa tanto rumore come il tuo cuore. Perché a ogni accelerata c’è una nuova emozione e dietro ogni curva un nuovo momento di vita. Perché sfreccia, gialla, come una pagina di pergamena che attende che la storia sia scritta con una linea laterale blu che somiglia tanto all’inchiostro delle tue parole. Questo libro parla di curiosità, parla di vita. Questo libro ti porta su un cammino di riflessioni da richiamare alla tua mente al bisogno. Una piccola bussola o se preferisci una cassetta degli attrezzi. Fra un caffè e una tisana queste pagine ti scalderanno il cuore e per ciò che hai vissuto o per i racconti che hai ascoltato dalla tua famiglia ti troverai a dire sottovoce: “Amarcord”»

GIAMMARCO PUNTELLI è nato a Roma e vive a Carrara. Docente e giornalista, come critico d’arte in trent’anni ha curato centinaia di mostre in Italia e all’estero e ha all’attivo venticinque direzioni artistiche. Del suo lavoro hanno parlato tutti i maggiori quotidiani (“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” ecc) così come telegiornali e programmi di Rai, Mediaset e La7. Per l’Editoriale Giorgio Mondadori ha scritto quindici libri ed è titolare di due collane. Come esperto internazionale di Coaching, Closing, PNL e Neuroscienze, affianca ogni persona nella propria evoluzione ed è creatore del protocollo Art Coaching-Life and Business® sul quale sta scrivendo un libro per la Bruno Editore.