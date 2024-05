Il fumo passivo è dannoso per chi fa la chemioterapia

Il fumo passivo, noto anche come fumo ambientale, è una minaccia significativa per la salute pubblica. Come riferisce il sito del Ministero della Salute italiano, nel nostro Paese il fumo passivo è responsabile di circa 1.000 morti all’anno. Nei contesti scientifici anglofoni, il fumo passivo viene spesso descritto come “fumo di seconda mano”, distinguendolo dal “fumo di terza mano”, un fenomeno meno conosciuto ma altrettanto dannoso, che riguarda la permanenza delle sostanze nocive del fumo nell’ambiente.

Nel rapporto “The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke” (“Le conseguenze sulla salute dell’esposizione involontaria al fumo di tabacco”), pubblicato dal Surgeon General Office degli Stati Uniti nel 2006, gli esperti avevano già evidenziato che il fumo passivo causa morti premature e malattie sia nei bambini sia negli adulti non fumatori.

A queste informazioni si aggiungono i risultati di uno studio recentepubblicati sulla rivista Nature Medicine. Gli autori hanno esaminato le ricerche sul tema svolte fino al 2022, confermando che il fumo passivo è associato a un significativo aumento del rischio di sviluppare gravi malattie. Tra queste vi sono il cancro ai polmoni, il cancro al seno, la cardiopatia ischemica, l’ictus, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), infezioni delle vie respiratorie inferiori, asma, diabete di tipo 2 e otite media.

Gli autori sottolineano che il fumo passivo dovrebbe essere una priorità per i responsabili delle politiche sanitarie, per i medici e per i sostenitori della sanità pubblica. Raccomandano inoltre di rafforzare le misure di controllo del tabacco, specialmente nelle aree con alta prevalenza di fumo attivo e passivo.