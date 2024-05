Il concerto della violinista Janine Jansen stasera su Rai 5

La stella internazionale del violino Janine Jansen protagonista del concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia stasera su Rai 5

È la stella internazionale del violino Janine Jansen la protagonista del concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro Antonio Pappano che Rai Cultura propone giovedì 16 maggio alle 21.15 su Rai 5. Interprete acclamata e pluripremiata del concertismo mondiale per padronanza tecnica ed entusiasmo trascinante, la grande violinista olandese è legata a Pappano da un’intensa amicizia che si è consolidata negli anni attraverso numerose collaborazioni.

Molti i concerti, le tournée internazionali e i progetti discografici affrontati insieme. Lo scorso gennaio Jansen ha proposto davanti al pubblico ceciliano il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 di Felix Mendelssohn, pagina fra le più note della letteratura romantica per lo strumento. Scritto nel 1844 per il violinista Ferdinand David, rappresenta per espressività e virtuosismo uno dei sommi modelli del genere.

Il programma include in apertura l’omaggio a Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della nascita con una delle sue ouverture meno eseguite, quella composta nel 1811 per le musiche di scena del dramma di August von Kotzebue, König Stephan (Re Stefano). Chiude la Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38 detta “Primavera” di Robert Schumann, presentata al Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Mendelssohn nel 1841. Regia televisiva di Laura Vitali.