Da “L’altra domenica” a Fiorello: nella notte su Rai 2 torna “Appresso alla musica”

Stanotte su Rai 2 torna “Appresso alla musica – Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”: le anticipazioni

Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano con un nuovo e inedito appuntamento, in onda giovedì 16 maggio alle 23.05 su Rai2, con “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura, scritto dallo stesso Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli. La puntata inizia scavando negli archivi della Rai fino al 1978, con la trasmissione “L’altra Domenica” ed una delle rare apparizioni televisive di Fabrizio De Andrè, con “Rimini”, in collegamento dalla Sardegna. Catapultati quarant’anni dopo, si arriva nello studio di “Guarda… Stupisci”, con la magistrale lezione di musica di Stefano Bollani, che si cimenta ironicamente ne “La Pausa Napoletana” e “‘O Suspiro”.

Si continua nel 2007 a “Viva Radio 2” di Fiorello, con la memorabile irruzione in studio di Arbore, che duetta una versione italiana di “Sway” con Michael Bublé. Nella cornice di Capri, è il turno della grande cantante portoghese Dulce Ponte, che in “Champagne, di Capri, di più…” nel 2008, esegue una struggente versione di “Luna Nova” con l’Orchestra Italiana. Si prosegue con un trio d’eccezione: Renzo Arbore, Piero Angela e Franco Cerri, a “Super Quark festa di compleanno” 2000, in un’affascinante interpretazione di “As Time Goes By”. Nel ricordo dei sold-out in teatri e piazze in giro per il mondo, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana propongono un medley video di “Come Facette Mammeta”, da Roma a Napoli, passando per Shangai, New York, Londra, Sydney, Montreal, Città del Messico, Buenos Aires, Mosca, Miami, Taormina, Milano e Trieste.