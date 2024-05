Talidomide valida opzione di cura per malattie infiammatorie croniche intestinali

La talidomide rappresenta una valida opzione terapeutica nei bambini con malattie infiammatorie croniche intestinali a esordio molto precoce

La talidomide rappresenta una valida opzione terapeutica nei bambini con malattie infiammatorie croniche intestinali a esordio molto precoce e che non rispondono alle terapie convenzionali. L’interruzione dovuta alla mancanza di efficacia è più frequente, ma gli eventi avversi sono meno comuni rispetto ai bambini con malattia infiammatoria intestinale a esordio pediatrico. È quanto evidenzia uno studio pubblicato su Inflammatory Bowel Diseases che ha coinvolto varie equipe italiane.

Il termine malattia infiammatoria intestinale ad esordio molto precoce (VEOIBD) si riferisce alle IBD, inclusa la malattia di Crohn (CD), la colite ulcerosa (UC) e le IBD non classificate (IBD-U), diagnosticate prima dei 6 anni di età.

VEOIBD comprende un sottoinsieme distinto di IBD pediatriche caratterizzate da una forte predisposizione genetica, maggiore incidenza di IBD-U, coinvolgimento predominante del colon, infiammazione più estesa, decorso più grave e risposta peculiare ai trattamenti.

Circa il 15% dei pazienti con VEOIBD sono refrattari agli steroidi, e il 30% è dipendente dagli steroidi. Inoltre, fino al 50% dei pazienti VEOIBD richiedono un’intensificazione terapeutica con l’uso di un farmaco biologico anti-fattore di necrosi tumorale α (anti-TNF). entro 2 anni dalla diagnosi.

Sfortunatamente, sono stati segnalati tassi di remissione più alti e una più alta percentuale di interruzione di infliximab con nei piccoli con VEOIBD rispetto ai bambini più grandi; inoltre, ci sono pochi dati disponibili per altri farmaci biologici.

La maggior parte dei farmaci utilizzati nei pazienti con IBD sono off-label sotto i 6 anni di età e, a causa della mancanza di prove sull’efficacia e sulla sicurezza delle terapie, i bambini con VEOIBD corrono il rischio di non ricevere un trattamento adeguato. Per tale motivo secondo gli autori del presente studio, la riscoperta di farmaci vecchi e spesso trascurati può portare a un trattamento efficace che evita le conseguenze a lungo termine di un’infiammazione incontrollata.

Due studi randomizzati controllati e diversi studi retrospettivi hanno dimostrato che la talidomide, una molecola orale, immunomodulatore, con proprietà antiangiogeniche e di soppressione del TNF, è un trattamento efficace e sicuro per adulti e bambini con IBD refrattari alle terapie convenzionali.

Tuttavia, non sono disponibili dati pubblicati su bambini con VEOIBD.

Questo studio mirava a valutare l’efficacia e la tolleranza della talidomide nei bambini con VEOIBD rispetto ai bambini con IBD a esordio pediatrico (pIBD). Gli obiettivi secondari includevano la valutazione clinica e tassi di remissione endoscopica e di eventi avversi.

È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo con un gruppo di controllo. Per identificare i soggetti di controllo è stata utilizzata la corrispondenza del punteggio di propensione 1:1.

Nei bambini con VEOIBD trattati con talidomide e confrontati con bambini con pIBD sono stati valutati la persistenza in trattamento, le cause della sospensione del farmaco, il tasso di remissione clinica e di guarigione della mucosa a 1, 2 e 3 anni e gli eventi avversi (EA).

Sono stati confrontati trentanove cicli di trattamento con talidomide in pazienti VEOIBD e pIBD. La persistenza del trattamento a 1, 2 e 3 anni è stata del 68,2% ( intervallo di confidenza [IC] al 95%, 50,8%-80,6%), 57,0% (IC al 95%, 39,6%-71,1%) e 50,9% (IC al 95% IC, 33,7%-65,8%) per i pazienti VEOIBD e 81,7% (IC 95%, 65,3%-90,9%), 60,0% (IC 95%, 41,7%-74,3%) e 33,0% (IC 95%, 17,4%- 49,5%) rispettivamente per i pazienti con pIBD (p=0,12).

Una percentuale significativamente più elevata di pazienti VEOIBD ha interrotto la terapia a causa della mancanza di efficacia (48,2% vs 17,2%; p=0,03), mentre gli eventi avversi sono stati il motivo principale dell’interruzione nei pazienti pIBD.

La remissione clinica e i tassi di guarigione della mucosa non differivano significativamente tra i pazienti VEOIBD e pIBD. Un numero significativamente inferiore di pazienti VEOIBD ha manifestato eventi avversi rispetto ai pazienti pIBD (14 [35,9%] vs 30 [76,9%]; p=0,0005).

In conclusione, questo studio ha evidenziato che la talidomide è un trattamento efficace e tollerato nei bambini con VEOIBD. L’interruzione dovuta alla mancanza di efficacia è più frequente, ma gli eventi avversi sono meno comuni rispetto ai bambini con pIBD.

Bramuzzo M. et al. Efficacy and Tolerance of Thalidomide in Patients With Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease Inflamm Bowel Dis. 2024 Jan 5;30(1):20-28.

doi: 10.1093/ibd/izad018.

leggi