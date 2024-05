Raben Italy: al via la nuova edizione del Talent Program

Raben Italy si prepara a dare il via a una nuova edizione del Talent Program, un’ambiziosa ed originale iniziativa dedicata alla scoperta e alla promozione dei talenti interni

L’accelerazione dei mutamenti socio-economici del nostro tempo ha indotto un rinnovato interesse nel mondo del lavoro per le strategie di crescita e valorizzazione delle risorse umane. Secondo una recente ricerca condotta da Cegos Italia, per esempio, per 8 aziende su 10 la formazione aziendale svolge un ruolo importante nella strategia complessiva di talent retention, che quindi non è più solo un’opzione ma una leva strategica in grado di migliorare l’engagement e l’efficacia professionale.

In questo contesto, Raben Italy si prepara a dare il via a una nuova edizione del Talent Program, un’ambiziosa ed originale iniziativa dedicata alla scoperta e alla promozione dei talenti interni.

L’edizione inaugurale del Talent Program, svoltasi l’anno scorso, ha segnato un importante traguardo per Raben Italy e ha suscitato grande interesse e partecipazione. L’entusiasmo dimostrato dai 30 partecipanti e i risultati positivi ottenuti hanno confermato l’importanza di un’iniziativa volta a dare valore ai propri dipendenti e svilupparne la professionalità all’interno dell’azienda. Il Talent Program di Raben Italy non è soltanto un corso di formazione, ma piuttosto un viaggio di crescita personale e professionale pensato e costruito su misura per ogni partecipante. Attraverso un approccio personalizzato, il programma si propone di identificare e sviluppare le competenze e le potenzialità dei partecipanti, preparandoli ad affrontare le sfide del mondo del lavoro con fiducia e determinazione.

Anche quest’anno, il progetto prenderà atto da una prima fase di assessment – che permetterà alla società di mettere in luce i punti di forza e di miglioramento del singolo talento – da cui saranno sviluppati piani di formazione ad hoc e individuali per ogni singolo partecipante. La formazione sarà costantemente monitorata, ci saranno momenti comuni in cui si condivideranno feedback, opinioni e consigli per migliorare ulteriormente il percorso di sviluppo.