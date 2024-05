QatarEnergy si accorda con China State Shipbuilding Corporation per 18 navi metaniere

QatarEnergy ha firmato un accordo con China State Shipbuilding Corporation (CSSC) per la costruzione di 18 navi ultramoderne per GNL di dimensioni QC-Max

QatarEnergy ha firmato un accordo con China State Shipbuilding Corporation (CSSC) per la costruzione di 18 navi ultramoderne per GNL di dimensioni QC-Max, segnando un incremento significativo al suo storico programma di espansione della flotta di GNL, ha affermato QatarEnergy in un comunicato stampa.

Le nuove navi, con una capacità di 271.000 metri cubi ciascuna, saranno costruite presso il cantiere navale cinese Hudong-Zhonghua, una consociata interamente controllata da CSSC, e saranno caratterizzate da innovazione tecnologica e prestazioni ambientali all’avanguardia.

L’accordo è stato firmato a Pechino da Sua Eccellenza Saad Sherida Al-Kaabi, Ministro aggiunto per gli affari energetici, Presidente e CEO di QatarEnergy, e da Chen Jianliang, Presidente di Hudong‐Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Ltd. e il signor Li Hongtao, presidente di China Shipbuilding Trading Co. Ltd. durante una cerimonia speciale alla quale hanno partecipato dirigenti senior di QatarEnergy, QatarEnergy LNG e China State Shipbuilding Corporation.

Intervenendo alla cerimonia, SE Saad Sherida Al-Kaabi, ha dichiarato: “Con un valore totale di quasi 6 miliardi di dollari per queste navi GNL ultramoderne e più grandi di sempre in termini di dimensioni, l’accordo che abbiamo firmato è il più grande accordo di costruzione navale del settore”.

SE il Ministro Al-Kaabi ha aggiunto: “È per noi un onore continuare a lavorare con la China State Shipbuilding Corporation e il cantiere navale Hudong-Zhonghua per sviluppare e costruire alcune delle navi GNL di alto livello rinomate per le loro eccezionali qualità ambientali. E mentre compiamo questo importante passo insieme, vorrei affermare la determinazione di QatarEnergy a mantenere il nostro impegno di fornire una fonte energetica sicura e affidabile sotto forma di GNL, dando sempre priorità alla sostenibilità ambientale”.

Sua Eccellenza Al-Kaabi ha inoltre sottolineato che 12 navi GNL di dimensioni convenzionali sono attualmente in costruzione a Hudong-Zhonghua e che la consegna delle prime navi di questo tipo è prevista entro il terzo trimestre di quest’anno.

Otto delle 18 navi GNL di dimensioni QC-Max saranno consegnate nel 2028 e nel 2029, mentre le altre dieci saranno consegnate nel 2030 e nel 2031.