Novartis completa l’acquisizione di Mariana Oncology

Novartis ha deciso di investire un altro miliardo di dollari per rafforzare il suo portafoglio di terapie con radioligandi (RLT) con l’acquisizione di Mariana Oncology, il cui candidato principale MC-339 a base di attinio sta per entrare in clinica. L’operazione annunciata giovedì è la seconda per la casa farmaceutica svizzera nel settore delle RLT, dopo l’accordo con PeptiDream. Secondo i termini concordati, Novartis effettuerà un pagamento anticipato di 1 miliardo di dollari, mentre Mariana potrà ricevere fino a 750 milioni di dollari in milestone prestabilite.

“L’acquisizione… riflette il nostro impegno nella terapia con radioligandi come una delle piattaforme tecnologiche chiave della nostra azienda e rafforza la nostra leadership in questo campo”, ha dichiarato Fiona Marshall, presidente della ricerca biomedica di Novartis.

Novartis è un leader affermato nella commercializzazione di radiofarmaci, con un team di livello mondiale e una portata globale. Insieme, offriamo un’interessante combinazione di capacità”, ha dichiarato Simon Read, fondatore e CEO di Mariana Oncology. “In poco tempo dalla fondazione dell’azienda, il team di Mariana Oncology ha sviluppato una piattaforma di scoperta di radiofarmaci leader e una pipeline innovativa. La nostra strategia si è concentrata sul superamento delle sfide uniche della ricerca e sviluppo di radiofarmaci end-to-end e, in ultima analisi, sulla consegna di questi farmaci al letto del malato. Sia Mariana che Novartis sono impegnate a trasformare la cura del cancro e insieme saremo in una posizione migliore per farlo”.

“L’acquisizione di Mariana Oncology porta a Novartis talenti fenomenali e nuove capacità nella ricerca terapeutica sui radioligandi, che completano le nostre ampie attività di ricerca interna e di scoperta di farmaci, oltre alle nostre capacità di sviluppo clinico e traslazionale”, ha dichiarato Shiva Malek, PhD, Global Head of Oncology for Biomedical Research di Novartis. “Questo è un binomio ideale e siamo entusiasti di continuare a fare scienza pionieristica insieme, traducendo le scoperte RLT in sviluppo clinico per fornire terapie trasformative ai pazienti”.

Mariana è stata fondata nel 2021 da Atlas Venture, Access Biotechnology e RA Capital Management, e ha raccolto ulteriori fondi da altri importanti investitori, tra cui DeepTrack Capital e Forbion.

Informazioni su Mariana Oncology

Mariana Oncology è un’azienda radiofarmaceutica completamente integrata che sta sperimentando un nuovo standard di cura nel trattamento del cancro: i radioligandi terapeutici (RLT) mirati a base di peptidi, progettati per massimizzare la penetrazione nel tumore riducendo al minimo la tossicità. Mariana è composta da alcuni dei maggiori esperti mondiali nella scienza e nella produzione dei radiofarmaci, che insieme sono pionieri delle innovazioni nella scoperta, nello sviluppo e nella distribuzione end-to-end di terapie a base di radioligandi.L’azienda ha sviluppato un portafoglio di nuovi RLT progettati per colpire un’ampia gamma di tumori difficili da trattare. Il programma principale di Mariana, MC-339, è un radioligando terapeutico a base di attinio in fase di studio per il trattamento del carcinoma polmonare a piccole cellule.

Secondo l’azienda svizzera, i programmi RLT di Mariana spaziano dall’ottimizzazione delle linee guida allo sviluppo precoce in una serie di indicazioni per i tumori solidi, come il cancro al seno, alla prostata e ai polmoni. L’azienda ha aggiunto che MC-339 è in fase di studio nel carcinoma polmonare a piccole cellule.

Novartis la leadership nei radioligando si rafforza

Novartis commercializza attualmente i radioligandi Pluvicto (lutezio 177 vipivotide tetraxetano) per il carcinoma prostatico avanzato e Lutathera (lutezio Lu 177 dotatato) per i tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici positivi al recettore della somatostatina. Pluvicto è diventato il farmaco a più rapida crescita dell’azienda nel 2023, con vendite più che triplicate a 980 milioni di dollari.